Vampire: The Masquerade - Swansong, le ténébreux Galeb se présente en vidéo, la sortie repoussée

En guise d'ouverture du Nacon Connect 2021, nous avons eu droit à un nouvel aperçu de Vampire: The Masquerade - Swansong, l'un des nombreux projets vidéoludiques dans l'univers de Vampire : La Mascarade. Ce titre narratif à la troisième personne développé par Big Bad Wolf Studios nous mettra pour rappel dans la peau de trois vampires bien distincts, tous faisant partie de la Camarilla. Lors de l'E3 2021, nous avions ainsi pu découvrir Leysha. Cette fois, c'est un certain Galeb avec qui nous faisons connaissance.

Cet homme de pouvoir n'a plus vraiment de considération pour la vie d'autrui, encore moins lorsqu'il s'agit de son encas nocturne. Nous le découvrons à travers les différentes époques où il a vécu du haut de ses plus de 300 ans, mais au-delà de la cinématique, ce sont aussi quelques secondes de gameplay en bêta qu'il est possible d'apprécier.

Pouvoir, richesse, immortalité, à un moment ou à un autre, Galeb a tout eu. Il a parcouru le monde, amassé une fortune et s'est imposé comme l'un des vampires les plus anciens et les plus redoutés de la ville de Boston. Et pourtant, il est sur sa faim, s'accrochant à quelque chose qu'il a perdu. Ou peut-être quelque chose qui n'a jamais été là pour commencer.

Vampire: The Masquerade - Swansong n'est désormais attendu pas avant février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, alors nous avions largement le temps d'en voir plus à son sujet. Si vous souhaitez découvrir l'une des précédentes productions du studio derrière le jeu, The Council - Complete Edition est vendu 24,90 € sur PS4 par Amazon.