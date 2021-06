E3 2021 : Vampire: The Masquerade - Swansong, des bribes de gameplay dans une nouvelle bande-annonce

La franchise Vampire : La Mascarade a droit à de nombreux jeux vidéo, et rien que pour l'E3 2021, nous avons déjà eu droit à une belle présentation du Battle Royale Bloodhunt de Sharkmob, et à une nouvelle bande-annonce de Vampire: The Masquerade - Swansong, à admirer juste ici :

Vampire: The Masquerade - Swansong est pour rappel développé par Big Bad Wolf, un studio surtout connu pour le titre narratif The Council, mais cette fois, il s'agira bien d'un jeu d'aventure à la troisième personne, comme nous le montrent de rares moments de gameplay dans la vidéo ci-dessus. Nous suivons ici un personnage parmi les trois qui seront jouables, Leysha, enquêtant visiblement sur la fusillade qui est survenue dans la Red Tower et qui menace la paix entre les vampires de Boston.

Vampire The Masquerade - Swansong n'a toujours pas de date de sortie, il est attendu sur PC via l'Epic Games Store, PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One et Nintendo Switch en 2021.