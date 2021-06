Bloodhunt, première bande-annonce pour le Battle Royale dans l'univers de Vampire: The Masquerade

Sharkmob avait annoncé l'année dernière développer un jeu de Battle Royale dans l'univers de Vampire : La Mascarade, et il vient d'être présenté à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest. Place à la première bande-annonce de Vampire: The Masquerade - Bloodhunt :

Bloodhunt se présente comme un jeu free-to-play de type Battle Royale se déroulant dans l'univers du World of Darkness, alors qu'une trahison a déclenché une guerre parmi les Descendants vampires. Pire encore, l'Entité, une société secrète de chasseurs de la Seconde inquisition, veut détruire les vampires, ces derniers vont donc s'affronter grâce à leurs armes, leurs pouvoirs et leur intelligence dans ce jeu à la troisième personne avec une grande liberté de mouvement. Il sera possible de se nourrir de sang pour se renfoncer, puis d'utiliser ses capacités surnaturelles pour chasser ses proies dans les rues de Prague. Les joueurs pourront rejoindre un clan qui définira son style de jeu et former des alliances (ou non) pour devenir le plus puissant des vampires.

Bloodhunt est attendu en 2021 sur PC, via Steam, les inscriptions à l'alpha fermée sont déjà ouvertes sur le site officiel du jeu. Les développeurs expliquent que les mécaniques de gameplay sont déjà implémentées, la carte est presque définitive, mais ils ont besoin du retour des joueurs pour affiner « la jouabilité, l'équilibrage, les performances et l'expérience utilisateur générale ».