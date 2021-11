Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!!, date de sortie et bande-annonce pour l'exclusivité Switch basée sur SEVENS

Si Yu-Gi-Oh! Duel Links a récemment eu droit à sa grosse mise à jour annuelle ajoutant l'univers d'ARC-V et que nous attendons Yu-Gi-Oh! Master Duel pour des affrontements traditionnels à l'aide d'une quantité de cartes impressionnante, ce ne sont pas là tous les projets qu'a en stock Konami pour faire vivre la licence dans nos consoles et autres appareils destinés au jeu. Les joueurs japonais ont ainsi pu découvrir cet été Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyo Battle Royale!!, une exclusivité Switch dont la localisation avait été officialisée lors du Yu-Gi-Oh! Digital Next pour une sortie cet automne en Europe et Amérique du Nord. Depuis, c'était le calme plat, jusqu'à ce jeudi.

Pour commencer, il faudra désormais l'appeler Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! dans sa version occidentale, qui sortira le mardi 7 décembre uniquement sur l'eShop. Oui, c'est dommage, pas d'édition physique cette fois. Deuxièmement, un doublage anglais sera présent à en croire la bande-annonce partagée, espérons que nous puissions soit le désactiver ou que des voix françaises soient incluses (ne nous voilons pas la face, le japonais ne fera pas le voyage) au risque de rendre les affrontements bien énervants... Les noms de certains personnages ont d'ailleurs été modifiés pour apparaître tels qu'ils le seront dans la localisation anglophone de l'anime Yu-Gi-Oh! SEVENS, il faudra là encore s'y faire. Par ailleurs, aucune indication quant à une traduction des textes en français n'a été donnée pour l'heure.

Du reste, les règles du Rush Duel seront appliquées, à savoir qu'il est possible d'invoquer autant de Monstres sur le terrain que possible à chaque tour, ce dernier étant composé de trois zones pour nos créatures et tout autant pour les cartes Magie/Piège (plus la zone de Magie de Terrain), et de piocher durant notre Draw Phase jusqu'à posséder 5 cartes en main. Si le contenu reste le même que la version japonaise, la mécanique d'invocation Maximum devrait être présente, mais pas la plus récente invocation Fusion (qui n'a rien à voir avec celle du format de Master Duel, appelée Yūgō en japonais contrairement à celle-ci qui se nomme Fyūjon). Une campagne solo inspirée de l'anime et du multijoueur local à deux ou en ligne seront inclus.

