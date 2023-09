Yu-Gi-Oh! Duel Links trace sa route et accueille le Rush Duel, pour toujours plus de fun

Le mois dernier, Konami nous annonçait que Yu-Gi-Oh! Duel Links accueillerait comme chaque année depuis sa sortie un monde inédit. Sauf que cette fois, le format Speed Duel utilisé par le jeu est mis de côté au profit du Rush Duel, puisque c'est l'univers de Yu-Gi-Oh! SEVENS qui fait son entrée, pour des affrontements qui seront d'autant plus intenses avec de nouvelles règles et les cartes qui vont avec, comme dans Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!!. C'est ce jeudi 28 septembre que les joueurs du free-to-play disponible sur iOS, Android et PC vont pouvoir découvrir les nouveautés qui figurent dans une traditionnelle bande-annonce de lancement où les personnages de la série sont en vedette.

Bande-annonce en anglais

Pour ne pas changer avec les choix catastrophiques de localisation des noms de la licence, la plupart des protagonistes ont donc été renommés par rapport au Japon... Si la volonté derrière ces changements est de parler aux gamins américains, il serait peut-être plus logique de ne pas laisser la moitié des noms en japonais dans ce cas. Quant aux voix anglaises, elles nous cassent toujours autant les oreilles, heureusement que la bande-annonce existe également en japonais avec le doublage original.

Bref, avec le monde de SEVENS, nous retrouverons donc les deux principaux protagonistes de la série, Yūga Ōdō et Luke aka Tatsuhisa Kamijō, ainsi que leurs camarades Gakuto Sōgetsu et Romin Kirishima. La vidéo met bien en avant les principales nouveautés propres au Rush Duel, avec la possibilité d'invoquer autant de monstres que possible durant le même tour et de piocher jusqu'à 5 cartes durant la Draw Phase. Les cartes fétiches de nos héros sont aussi de la partie, à savoir le Sevens Road Magician et Dragias.

Bande-annonce en japonais

Rendez-vous sans doute l'année prochaine pour l'ajout de GO RUSH, à moins que Konami nous surprenne. Si vous préférez les Master Duels, le jeu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution est actuellement en promotion chez Gamesplanet sur PC au prix de 7,99 €.