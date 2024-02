Yu-Gi-Oh! Duel Links : un nouveau type d'invocation en approche

Comme vous avez déjà pu le lire, ce week-end avait lieu au Japon l'évènement Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist Quarter Century, qui a été le théâtre de multiples annonces pour la licence, dont la compilation de jeux Yu-Gi-Oh! Early Days Collection. Konami a également glissé une information qui devrait plaire aux joueurs de Yu-Gi-Oh! Duel Links, à savoir l'arrivée prochaine d'un nouveau type d'invocation.

En effet, Yu-Gi-Oh! Duel Links va accueillir le 28 février l'invocation Maximum ! Si vous n'êtes pas au fait de l'évolution de la licence, la série Yu-Gi-Oh! SEVENS a introduit cette nouvelle méthode d'invocation en 2020, qui est propre au Rush Duel, mais n'était pas présente au lancement de ce format en septembre dernier dans le jeu.

Elle consiste en un assemblage de trois cartes du même nom, une centrale possédant une Attaque Maximum une fois qu'elles sont assemblées (pour la plupart de niveau 10, mais pas toujours), une à gauche ayant [L] dans son intitulé (pour « left ») et une à droite avec [R] (pour « right »). Les cartes font partie du Main Deck et il s'agit d'une invocation spéciale depuis la main sans autre condition que de posséder les trois parties de la créature, envoyant au Cimetière tous les Monstres qui seraient déjà sur le terrain et uniquement en position d'Attaque. Le Mode Maximum est alors activé, ce qui permet en général l'utilisation des différents effets et applique l'Attaque Maximum pour les dégâts. Dans cet état, le Monstre ne possède alors aucune valeur de Défense et est traité comme une unique entité, mais les trois cartes peuvent aussi être utilisées indépendamment, bien qu'elles n'aient généralement rien pour se démarquer ainsi.

Pour le moment, trois Monstres Maximum ont été confirmés, à savoir Tenteiryūju Yggdrago (le tout premier dans l'anime, invoqué par Nail Saionji sur un thème épique nommé Advent, dont le seiyū est Yoshitsugu Matsuoka, bien connu pour être la voix de Kirito dans SAO), Chōmakishin Magnum Overlord et Harpie Ladies. Les cartes de ces dernières seront d'ailleurs offertes.

