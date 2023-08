Yu-Gi-Oh! Duel Links : le format Rush Duel et les personnages de SEVENS bientôt ajoutés au free-to-play

Chaque année, Konami ajoute un nouveau monde à son free-to-play Yu-Gi-Oh! Duel Links, dont le succès semble toujours être au rendez-vous, contrairement à Yu-Gi-Oh! Cross Duel qui fermera ses portes le 4 septembre prochain, à peine un an après son lancement... Duel Monsters au lancement en 2016 (au Japon), GX en 2017, 5D's en 2018 avec la mécanique Synchro, le film The Dark Side of Dimensions en 2019, ZEXAL en 2020 avec les Xyz, ARC-V en 2021 avec les monstres Pendule et enfin VRAINS l'an dernier, apportant l'invocation Lien, chaque année réservait son lot de nouveautés. Sauf que voilà, aussi bien pour l'OCG que le TCG, il s'agissait de la dernière série animée mettant en scène des Master Duels, voire des Speed Duels pour cette dernière. Depuis, même si des sets continuent de paraître, c'est sans nouvel univers audiovisuel associé. À la place, les deux dernières séries ont tout simplement donné naissance à un nouveau format de jeu, le Rush Duel.

Eh bien, alors même que le jeu de cartes physique n'existe toujours qu'au Japon, malgré la sortie du jeu Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! par chez nous, dont nous n'avons pas eu la suite, c'est donc ce « nouveau » format qui va débarquer à la rentrée dans Duel Links ! L'annonce a eu lieu ce dimanche par le biais de la vidéo ci-dessous, dévoilant simplement l'illustration de cette nouvelle année de contenu qui sera placée sous le signe de Yu-Gi-Oh! SEVENS, avec Yugi et Yuga Ohdo posant côte à côte, ce dernier étant le créateur du Rush Duel et l'un des protagonistes de la série.

Le producteur Akitsu Terashima a donc pris la parole pour introduire ce changement majeur qui surviendra le 28 septembre. En plus de ce nouveau monde et de ses personnages, nous pourrons donc disputer des Rush Duels, qui disposeront comme dans la réalité de cartes bien différentes, surtout qu'à la base seuls des monstres normaux et à effet existaient dans ce format, avant l'introduction de l'invocation Maximum et de la Fusion (Fyūjon contrairement à Yūgō en Master Duel), dont il n'est pas fait mention pour le moment. Et puisque le plateau comporte également trois zones pour les monstres et tout autant pour les cartes Magie et Piège comme en Speed Duel, cela n'a pas dû être trop difficile à adapter. Sachez également qu'à chaque tour le joueur pioche des cartes jusqu'à en avoir cinq en mains, ou une seule le cas échéant, et peut invoquer autant de fois que souhaité, permettant de renverser la situation rapidement.

Nous espérons que les joueurs du monde entier apprécieront ces deux formats. Veuillez patienter jusqu'à l'arrivée de la prochaine mise à jour majeure de Yu-Gi-Oh! Duel Links.

Nous aurons sans doute quelques détails supplémentaires d'ici le lancement le mois prochain dans Yu-Gi-Oh! Duel Links. Si vous recherchez des cartes pour le TCG, Amazon propose des boosters et decks de toutes sortes.