PUBG: New State, date de sortie et bande-annonce de lancement pour le Battle Royale free-to-play

Krafton avait dévoilé en début d'année PUBG: New State, nouveau Battle Royale free-to-play attendu sur mobiles dans le courant de l'année. Une alpha est en cours dans certains pays, mais les joueurs attendent surtout le lancement de la version finale pour découvrir ce dérivé de PUBG: Battlegrounds et PUBG Mobile.

Eh bien, après 50 millions de préinscriptions, Krafton annonce que la date de sortie de PUBG: New State est fixée au 11 novembre 2021 sur iOS et Android. Le titre sera jouable dans 17 langues différentes et accessible dans pas moins de 200 pays, et un ultime test technique aura lieu les 29 et 30 octobre prochain. Les ambitions de Krafton sont grandes, il veut faire de PUBG: New State une référence du Battle Royale sur smartphones, avec un système anti-triche performant.

Établir la norme en matière de Battle Royale sur mobile :

Le producteur exécutif du jeu, Minkyu Park, a présenté ce qui rend PUBG : NEW STATE compétitif et unique. Il a noté que si PUBG : BATTLEGROUNDS a généralisé le genre Battle Royale, PUBG : NEW STATE définit les normes d’un Battle Royale pour la prochaine génération. Le jeu utilise une technologie de rendu de pointe et un système de jeu de tir comparable à celui de la version PC de PUBG : BATTLEGROUNDS. De plus, la qualité graphique de PUBG : NEW STATE repousse les limites de ce qui était auparavant possible sur les plateformes mobiles.

Principales caractéristiques du jeu et plans de mise à jour

Lors du showcase digital de PUBG : NEW STATE, les caractéristiques détaillées du jeu et les plans de mise à jour du contenu ont été abordés par le directeur créatif, Daehun Kim. Il a indiqué que PUBG : NEW STATE vise à faire progresser le genre Battle Royale grâce à des fonctionnalités de jeu originales qui comprennent, entre autres, la personnalisation des armes, le magasin de drones et un système unique de recrutement des joueurs. Lors de son lancement, PUBG : NEW STATE disposera de quatre cartes uniques, dont la carte futuriste Troi et la carte de base de la franchise, Erangel. Le jeu sera également mis à jour régulièrement avec du nouveau contenu, un gameplay amélioré et un service saisonnier axé sur l'équilibre du gameplay et le plaisir.

Le plan de service mondial :

Le responsable de l'édition, Henry Chung, a présenté le plan de service mondial de KRAFTON pour PUBG : NEW STATE. Il a noté que KRAFTON communiquera activement avec les fans et fournira des services de jeu stables en établissant neuf hubs de service mondiaux. L'entreprise poursuivra également diverses initiatives pour être à la hauteur des attentes de la communauté mondiale des joueurs et offrir la meilleure expérience de jeu possible à tous les fans.

Assurer un champ de bataille équitable grâce à de solides mesures anti-triche :

La stratégie anti-triche de KRAFTON visant à créer un environnement de jeu sûr et équitable a également été présentée. Le chef de l'unité anti-triche de PUBG Studios, Sangwan Kim, a noté que KRAFTON interdira l'utilisation d'un programme non autorisé, d'émulateurs, d'un clavier et d'une souris, et détectera activement et restreindra les hacks pour empêcher la triche et protéger le code du jeu. En dehors des réponses techniques, le retour des joueurs et les commentaires de la communauté seront examinés de près, analysés et reflétés par des mises à jour dans le jeu.