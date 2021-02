PUBG: New State, un nouveau Battle Royale dans le futur annoncé sur mobiles, qu'aura-t-il de plus que PUBG Mobile ?

Tandis que PlayerUnknown's Battlegrounds enchaîne les mises à jour sur PC et consoles, et que PUBG Mobile fait sa petite vie au fil des saisons en parallèle sur iOS et Android, Krafton prévoit d'étendre la franchise avec d'autres projets. Cela passera par The Callisto Protocol, un jeu d'horreur dans le futur, mais aussi par PUBG: New State, un tout nouveau jeu mobile présenté aujourd'hui !



Développée directement par Krafont là où PUBG Mobile avait été délégué à Tencent Games, cette expérience existera en parallèle de la précédente. Elle se distinguera par ses graphismes affinés, et surtout par son univers futuriste, le cadre de 2051 permettant d'introduire de nouvelles armes et technologies. Il faut l'avouer, cette stratégie de sortir un autre titre mobile pas si différent que ça du premier a de quoi laisser songeur, alors que le gameplay semble très similaire, que les mécaniques de Battle Royale seront conservées, et que l'apparition de cette map inédite enrobée d'un système de progression forcément séparé va mécaniquement diviser la communauté.



Optimisé pour le jeu sur mobile, PUBG : NEW STATE offrira aux joueurs l'expérience complète du battle royale directement dans leurs mains. En tirant parti et en adoptant le meilleur jeu de tir de sa catégorie, rendu populaire par le jeu original PUBG, les joueurs peuvent s'attendre à vivre la même expérience de combat, facile à apprendre mais difficile à maîtriser. En outre, grâce à sa technologie de pointe de rendu Global Illumination, le titre présente des graphismes qui repoussent les limites du jeu sur mobile afin que les joueurs puissent s'immerger dans une expérience de combat réaliste et intense, mais surtout stable et fluide. En plus de l'expérience originale que les fans ont appris à aimer, PUBG : NEW STATE ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités qui font évoluer le genre. Grâce à une nouvelle fonction de personnalisation des armes en jeu, les joueurs peuvent s'approprier diverses armes en se procurant des kits de personnalisation. Ces kits transformeront les armes de différentes manières, comme l'amélioration des performances, la sélection du mode de tir et les accessoires pour les lance-grenades. Les joueurs peuvent également profiter de nouvelles fonctionnalités diverses, telles que des roulades, des drones et un bouclier balistique futuriste, entre autres. Enfin, les joueurs pourront également prendre la route et explorer d'immenses mondes ouverts 8x8 avec une variété de nouveaux véhicules. Se déroulant dans un futur proche en 2051, des années se sont écoulées depuis le jeu original. Dans ce contexte, les joueurs se retrouveront sur un tout nouveau champ de bataille appelé TROI, où ils auront l'occasion de découvrir comment l'univers a évolué. Rempli de divers points d’intérêts ayant leurs propres caractéristiques, les joueurs pourront explorer un environnement unique qui comporte des objets interactifs, ce qui les aidera à trouver de nouvelles façons et stratégies pour dominer la concurrence. « Compte tenu du soutien des fans et du succès massif des jeux précédents, c'est une leçon d'humilité que de pouvoir construire et introduire le prochain jeu de la franchise qui a révolutionné le genre battle royale dans le monde entier », a déclaré MinKyu Park, producteur exécutif de PUBG : NEW STATE. « Nous voulons nous appuyer sur cet héritage en créant une expérience qui repousse les limites du jeu sur mobile. Voir notre équipe se réunir pour développer un produit mondial a été une expérience incroyable et nous sommes convaincus qu'il s'adressera à tous les publics lors de son lancement dans le courant de l'année ». « Chez KRAFTON, notre objectif est de créer des chefs-d'œuvre qui offrent des expériences de jeu de premier ordre. Avec PUBG : NEW STATE, le prochain titre de notre franchise PUBG en pleine expansion, nous espérons réaliser cette vision », a déclaré CH Kim, PDG de KRAFTON, Inc. « Nous apportons tout notre soutien au studio PUBG pour qu'il continue à développer des jeux qui mettent en valeur son identité unique, consolidant ainsi sa position de pionnier du genre battle royale ».

Vous pouvez d'ores et déjà pré-réserver le free-to-play sur le Google Play Store et l'App Store afin de débloquer une skin de véhicule exclusive, mais aucune date de sortie n'est avancée. En attendant, PlayerUnknown's Battlegrounds est disponible à partir de 8,99 € sur Amazon.fr.