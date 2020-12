The Callisto Protocol : le jeu d'horreur devient déjà gore avec une bande-annonce allongée

Striking Distance Studios a été fondé par Glen Schofield, fondateur de Sledgehammer Games et l'une des têtes pensantes derrière Dead Space. Il va revenir aux jeux d'horreur avec The Callisto Protocol, révélé par une cinématique aux Game Awards 2020, une aventure narrative en solo se déroulant dans le même monde que PUBG, mais en 2320. Nous irons visiter la lune morte de Jupiter dénommée Calliso, et plus particulièrement nous échapper de l'unité de sécurité maximale Fer Noir.

La première vidéo dépeignait déjà une tension à couper au couteau et une direction artistique sombre et fascinante. L'équipe vient d'en dévoiler une version longue et « Red Band », avec une scène violente et déconseillée aux âmes sensibles en plus. Dans celle-ci, alors que l'étrange créature attaque l'humain, la séquence se poursuit, pour des plans sur des tentacules qui rentrent par différents orifices. Ambiance.

Au moins, nous savons à quoi nous en tenir avec The Callisto Protocol, prévu pour 2022 sur PS5, Xbox Series X | S et PC. D'ici là, PUBG est disponible à partir de 8,99 € sur Amazon.fr.