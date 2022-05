The Callisto Protocol : le nouveau jeu d'horreur du créateur de Dead Space en couverture de Game Informer, avec un premier screenshot

Connu pour son rôle de producteur exécutif sur Dead Space et la co-création de Sledgehammer Games, Glen Schofield a récemment rebondi à la tête d'une nouvelle équipe, Striking Distance Studios, qui appartient à PUBG Corporation. Il développe ainsi actuellement un intrigant jeu d'horreur dans l'univers partagé de PlayerUnknown's Battlegrounds (disponible à partir de 9,89 € sur Amazon.fr), se déroulant en 2320.

Le premier trailer de The Callisto Protocol nous apprenait que nous visiterions l'unité de sécurité maximale Fer Noir, sur la lune morte de Jupiter qu'est Callisto, et croiserions des créatures effrayantes qui veulent notre mort. Le projet révélé aux Game Awards 2020 avait été annoncé pour 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, mais face au manque d'informations depuis, il y avait de quoi douter de ce calendrier.

Striking Distance n'a pas reconfirmé la période de sortie, mais vient tout de même de reparler de son bébé dans le numéro #346 de Game Informer, dont il fait la couverture. Glen Schofield a pu évoquer les origines, le développement et le gameplay de The Callisto Protocol. Et en attendant que des détails paraissent en ligne, une première capture, l'artwork de la couverture et des concept arts ont été dévoilés, du pain bénit pour les curieux.

Cela annonce-t-il un retour médiatique et pourquoi pas une bande-annonce et une date lors des salons estivaux ? Affaire à suivre !

Lire aussi : The Callisto Protocol : le jeu d'horreur devient déjà gore avec une bande-annonce allongée