The Callisto Protocol : déjà un trailer de lancement intense et savoureux pour le jeu d'horreur spatial

Trop violent pour sortir au Japon, The Callisto Protocol doit arriver sur nos PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC dans 2 semaines. Ce n'est pas demain non plus, mais Striking Distance Studios a décidé de prendre les devants en dévoilant déjà sa bande-annonce de lancement. Les développeurs sont visiblement dans les starting-blocks, avec un projet gold depuis le mois dernier.

Le trailer, porté par la chanson Lost Again de Kings Elliot, ne nous révèle rien de plus que les précédents, mais est peut-être le plus intense et complet à ce jour. Entre gameplay sanglant et propos mystérieux sur l'origine de l'infection qui a transformé les prisonniers de Fer Noir en mutants, gardiens robots et scènes d'action sous tension, tous les atouts de cette nouvelle licence sont ici résumés en une vidéo prenante.

De quoi nous donner envie à l'approche de la date de sortie du 2 décembre ! Vous pouvez précommander votre exemplaire de The Callisto Protocol à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.

