The Callisto Protocol : le jeu est annulé au Japon

En décembre prochain sortira The Callisto Protocol, premier jeu de Striking Distance Studios, fondé par Glen Schofield, papa de Dead Space. Il s'agira là encore d'un jeu de tir horrifique à la troisième personne dans l'espace, l'ambiance sera flippante et sanglante, le titre est évidemment classé PEGI 18 par chez nous.

Au Japon, c'est l'organisme CERO qui s'occupe de classifier les jeux vidéo, et il n'a pas vraiment apprécié la violence dans The Callisto Protocol. Il a ainsi demandé à Striking Distance Studios de censurer son jeu afin de pouvoir le sortir sur le territoire japonais. Mais dans une volonté de ne pas altérer leur titre, les développeurs et l'éditeur Krafton ont refusé cette censure. Résultat, The Callisto Protocol ne sortira pas du tout au Japon.

Coup dur pour les fans de jeux d'horreur et de science-fiction nippons qui vont devoir se passer d'un titre qui s'annonce déjà excellent, vous pouvez retrouver notre récent aperçu plus bas. Dans les autres contrées, la date de sortie de The Callisto Protocol est fixée au 2 décembre 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 49,99 € sur Amazon en Day One Edition.

