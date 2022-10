PREVIEW The Callisto Protocol : nous avons vu le successeur de Dead Space que tous les fans espéraient !

Vous avez dit : « Dead Space » ?





Alors qu'un remake de Dead Space est sur les rails, Glen Schofield, créateur de la version originale, revient au-devant de la scène avec une nouvelle licence, The Callisto Protocol. L'action de ce jeu de tir à la troisième personne se passe en 2320, sur la lune morte de Jupiter, Callisto, et nous met dans la peau de Jacob Lee, un détenu de la prison de Fer Noir. Pas de bol, une mystérieuse infection vient transformer les humains en créatures bizarres qui répondent au doux nom de Biophages. Notre héros doit donc essayer de survivre tout en essayant de comprendre les secrets que cache l'United Jupiter Company.

Autant le dire sans détour, si l'histoire tient la longueur et la durée de vie est conséquente, The Callisto Protocol pourrait devenir la référence du genre comme l'ont été Dead Space et Dead Space 2.

Cette histoire permet d'installer toutes les mécaniques flippantes qui vont nous accompagner tout au long du jeu. Dans ce qu’il nous a été donné de voir, notre héros doit avancer dans de longs couloirs sombres et rarement déserts. L'ambiance y est glauque et il faut trouver son chemin en combattant des monstres particulièrement résistants via leur capacité de mutation rapide. Chaque porte à ouvrir permet d'avancer, mais apporte son lot de stress vu qu'il va, ou non, nous arriver quelque chose de forcément pas sympathique. Si dans Dead Space, les membres (jambes et bras) de nos ennemis étaient la cible de nos tirs, ici, il faut défourailler sans compter et souvent finir le travail au corps à corps pour en abattre un. Chaque ennemi abattu permet d'ailleurs de récupérer des munitions et autres choses utiles. Pour cela, il ne faut surtout pas oublier de lui éclater la tête avec le coup de pied maison qui faisait déjà fureur dans son prédécesseur. Le tout est porté par des graphismes léchés et une ambiance sonore excellente via un son spatial parfaitement maîtrisé.

Vous avez encore dit « Dead Space » ?





La jouabilité, proche de celle de Dead Space, ne peut que nous avoir convaincus. En plus de reprendre le système de caméra à la troisième personne qui sied tellement au genre horrifique, les combats ont gagné en intensité via des mécaniques d'évitement et de contres qui, si elles sont maîtrisées, vont permettre d'économiser des ressources et donc de survivre plus longtemps, voire de terminer le jeu pour les plus habiles. C'est violent, c'est stressant, c'est même usant parfois, mais c'est ce qui fait « le charme » de The Callisto Protocol, qui n'est pas à mettre entre toutes les mains.

Nos premières impressions : vivement ! Avec The Callisto Protocol, Glen Schofield semble clairement avoir décidé de proposer aux fans de Dead Space une nouvelle occasion de se faire peur de façon qualitative. Comme ce dernier, c'est un jeu d'action à la troisième personne horrifique qui nous embarque dans l'espace et le futur. Nous y avons retrouvé tout ce qui nous avait séduit dans Dead Space comme les mouvements de caméra, l'affichage des informations, les couloirs sombres, le stress permanent, le côté gore, des combats violents, des graphismes réussis et une bande-son flippante comme jamais. Tout cela est bel et bien toujours présent dans ce jeu et cela promet de bonnes frayeurs, de façon vraiment bien plus poussée grâce aux possibilités offertes par les consoles de nouvelle génération et les PC bien plus performants qu'il y a dix ans. Autant le dire sans détour, si l'histoire tient la longueur et la durée de vie est conséquente, The Callisto Protocol pourrait devenir la référence du genre comme l'ont été Dead Space et Dead Space 2.