Striking Distance Studios (The Callisto Protocol) licencie en masse, mais évite la fermeture

Krafton avait de grandes ambitions pour Striking Distance Studios, une équipe dirigée par Glen Schofield (l'un des papas de Dead Space et CoD: WWII) qui a développé The Callisto Protocol, un jeu d'horreur dans l'espace qui a eu le malheur de sortir juste avant l'excellent remake de Dead Space, assurée par Motive Studios. Le studio avait déjà licencié du personnel après l'échec du jeu, Glen Schofield a lui-même quitté Striking Distance Studios, mais la série noire continue.

Cette semaine, plusieurs développeurs ont annoncé leur départ du studio, évoquant « beaucoup de licenciements » ou affirmant que « la plupart des développeurs ont été licenciés ». Krafton a confirmé ces départs à PC Gamer, sans pour autant préciser l'ampleur de cette vague de licenciements :

Striking Distance Studios a réduit la taille de son équipe pour rester agile, ce qui crée un environnement durable pour le studio à son stade actuel de développement. Le studio reste opérationnel et ces changements n'auront aucun impact sur le support continu prévu. Aucun autre changement n'est prévu pour le moment.

Après The Callisto Protocol, Striking Distance Studios a publié un spin-off dans le même univers, Redacted. Un jeu de tir en vue de dessus avec des mécaniques rogue-like et des graphismes inspirés des comics. Malgré des évaluations « très positives » sur Steam, la version PC stagne à 10 joueurs au maximum en simultané chaque jour (selon SteamDB), avec un pic à 168 joueurs au lancement. Même si les chiffres sont indisponibles sur l'Epic Games Store, PS5 et Xbox Series X|S, il semble clair que Redacted est un échec commercial.

Pour l'instant, Striking Distance Studios n'a pas annoncé son prochain projet, mais le lead gameplay programmer George Coomber affirme sur LinkedIn « diriger une équipe de 12 ingénieurs gameplay pour prototyper un jeu d'action sous Unreal Engine 5 ». Il faudra patienter pour découvrir ce projet, s'il arrive à passer la cruciale phase de prototype.

