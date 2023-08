Striking Distance Studios (The Callisto Protocol) licencie déjà

En fin d'année dernière, Striking Distance Studios lançait son premier jeu, The Callisto Protocol. L'équipe fondée par Glen Schofield, l'un des créateurs de Dead Space, a accouché d'un jeu d'horreur et d'action vraiment sympathique, malgré des défauts et un lancement compliqué.

Les ventes n'ont pas été bonnes au lancement, le studio a été accusé de ne pas créditer des développeurs, mais a quand même continué le développement de contenus additionnels. Le DLC Transmission Finale a d'ailleurs été lancé fin juin et... c'est une page qui se tourne pour Striking Distance Studios. Comme le rapporte IGN, plusieurs membres du studio ont annoncé ces dernières heures avoir quitté Striking Distance Studios, notamment la productrice associée Nora Falcon, le coordinateur de production Sebastian Marlow, le senior environment artist Matthew Smith, l'artiste VFX Matt Christopherson, le level designer associé Thomas Catalano et le level designer assistant Justin Fields. Un porte-parole de Krafton, propriétaire de Striking Distance Studios, a envoyé un communiqué à IGN pour préciser que ce sont 32 employés qui ont été licenciés, suite à des changements stratégiques en interne et une volonté de revoir les priorités du studio pour ses futurs projets.

Bien évidemment, d'anciens membres du studio, qui avait quitté l'équipe avant même le lancement du jeu d'horreur, ont apporté leur soutien aux licenciés. Vous pouvez retrouver The Callisto Protocol à 19,99 € sur Amazon.