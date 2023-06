The Callisto Protocol : des créatures et une arme inédites à l'honneur de Transmission Finale, l'ultime DLC de sortie cette semaine

Un dernier pour la route ! Dans le cadre de son contenu post-lancement, The Callisto Protocol a droit aujourd'hui à une ultime extension payante, appelée Transmission Finale. Le DLC du diversement apprécié jeu d'horreur spatial est disponible depuis ce matin sur PS4 et PS5 au prix de 13,99 €, et le sera dans deux petits jours sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S.

L'extension nous fera retourner à Black Iron pour récupérer des données et les transmettre au reste du système solaire, en défiant de nouveaux monstres, pourquoi pas avec l'inédit marteau cinétique. Le cadre de chez Krafton D. A. Salisbury nous livre quelques détails sur ce que nous réserve cette aventure, dont vous pouvez aussi avoir un aperçu avec une bande-annonce.

Les choses au pénitencier ne se sont pas arrangées depuis la fin du jeu. Le virus qui semait le chaos menace de se répandre hors de la prison et c’est à vous d’obtenir les données de Mahler et de les transmettre au reste du système solaire. Ça ne va pas être une partie de plaisir. Vous devrez vous frayer de force un chemin à travers des couloirs infestés de monstres et de nouvelles abominations.

Pour pouvoir affronter convenablement les biophages, les joueurs ont besoin d’armes efficaces s’ils veulent survivre. La matraque paralysante est une arme contondante efficace, mais les nouvelles menaces demandent du nouveau matériel. Pour Paul Guirao, responsable conception système, l’équipe de Callisto Protocol a écouté le retour des fans et a décidé d’ajouter une nouvelle arme de mêlée au jeu. « Nous voulions donner aux joueurs quelque chose de plus puissant que la matraque paralysante », explique-t-il.

Ainsi est né le nouveau marteau cinétique. Il n’y a qu’à voir son style et sa forme pour sentir la puissance et le poids de ses coups. Ses attaques légères et lourdes sont plus puissantes que celles de la matraque paralysante, mais ce n’est pas tout. Comme l’explique Guirao : « Si vous maintenez le bouton de l’attaque lourde enfoncé, vous effectuez une attaque encore plus puissante. Apprendre à manier cette attaque chargée peut s’avérer compliqué, mais une fois que vous l’aurez maîtrisée, plus rien ne pourra vous arrêter. C’est une de nos armes favorites parce qu’elle annihile tout ce qu’elle touche. » De plus, l’attaque chargée provoque de puissants dégâts de zone.

Seulement, les frissons que procure le marteau cinétique ne sont possibles que face à des adversaires dignes de ce nom. C’est pour cela que Transmission Finale ajoute un nouveau type d’ennemi pour tenir les joueurs en respect.

Qu’il s’agisse des corrupteurs, aussi tordus qu’agiles, des brutes à deux têtes cachées dans chaque recoin ou des solides robots de sécurité, le danger est partout dans la prison Black Iron. Mais désormais, un nouvel ennemi hante ses couloirs : le robot biophage, affectueusement surnommé le « Biobot » par les développeurs. Cet ennemi terrifiant combine les robots de sécurité UJC et les biophages dans un cocktail évoquant l’horreur permanente de Black Iron.

Guirao explique : « Dans le jeu principal, on ne voit les robots qu’une ou deux fois. Dans ce chapitre final, nous avons exploré l’idée d’un biophage infectant une machine. »

C’est par le biais d’un processus itératif que l’aspect biomécanique intimidant et grotesque du Biobot a vu le jour. « Nous avons travaillé avec l’équipe responsable des dessins conceptuels pour qu’il s’intègre au mieux dans l’univers de The Callisto Protocol. Il a fallu plusieurs tentatives pour parvenir à son apparence finale. Nous avons trop penché du côté robotique et du côté biologique. Beaucoup d’éléments robotiques le rapprochaient trop des robots de sécurité, et il manquait le côté gore et organique que recherchait l’équipe. D’un autre côté, notre version trop organique lui donnait un air fragile indissociable des ennemis déjà dans le jeu. L’équipe a finalement réussi à trouver le bon équilibre. » – Guirao

Même avec son petit surnom, le Biobot reste un ennemi redoutable. Comme l’explique un des concepteurs système en chef : « Les robots de sécurité sont grands et intimidants, ils ne peuvent être vaincus que par un tir précis dans la tête. » Guirao ajoute : « Notre jeu n’est pas un jeu tactique où il faut se mettre à couvert, donc il était normal d’en faire un ennemi de mêlée. Notre idée du combat est de submerger le joueur au corps à corps, et ça nous va parfaitement. »

Guirao et l’équipe de développement de Striking Distance ont regardé des centaines d’heures de vidéastes jouant à The Callisto Protocol. « Beaucoup de retours critiquaient les PNJ qui se ressemblaient tous donc nous avons voulu y remédier. » Pour survivre, les joueurs doivent employer de nouvelles tactiques pour vaincre les Biobots, mais une fois qu’ils ont obtenu la nouvelle arme de mêlée, ils auront la possibilité de se venger d’eux et de « les pulvériser ».

Le Biobot n’est pas le seul nouvel ennemi que vous rencontrerez dans Black Iron. Sans gâcher la surprise, sachez que le boss de Transmission Finale est unique en son genre. « Notre but est de mettre en valeur le Marteau cinétique et de pousser les joueurs à découvrir le meilleur moyen de vaincre le boss en décidant quand utiliser les attaques de mêlée ou les attaques à distance, et quand utiliser l’arène à leur avantage. Nous avons donné au boss des mécaniques similaires à celles de Jacob, alternant entre attaques de mêlée puissantes et attaques à distance agressives. Et pour faire durer le plaisir, nous avons donné au boss un atout qui dépasse tout ce que Jacob peut faire. » – Quinlan Richards, concepteur système en chef