The Callisto Protocol : des modes New Game+ et Hardcore gratuits déjà datés, le calendrier du Season Pass précisé

Aujourd'hui, c'est jour de sortie pour The Callisto Protocol, le premier titre de Striking Distance Studios. L'équipe derrière le jeu d'horreur n'a d'ailleurs pas attendu les premiers retours pour confirmer son programme post-lancement, qui sera fait de mises à jour gratuites et de contenu payant.

Du côté des DLC gratuits, nous aurons ainsi droit à un mode New Game+ et à une difficulté Hardcore, d'ores et déjà datés au 7 février 2023. Ensuite, il faudra faire place aux extensions du Season Pass, qui avait fait couler de l'encre en raison de la présence d'animations de mort exclusives qu'une partie de la communauté espérait voir incluse sans frais dans l'expérience.

Les premières seront incluses dans le Pack Contagion prévu en mars aux côtés du mode inédit Contagion, après le pack d'apparences Outer Way Skin Collection lui aussi daté au 7 février. Suivront le Pack Riot au printemps, avec un mode Survie, l'Engineer Skin Collection et encore des animations de mort, et enfin un DLC narratif encore secret annoncé pour cet été. The Callisto Protocol fera donc encore parler de lui en 2023 : vous pouvez vous le procurer à partir de 49,00 € sur Amazon.fr.



