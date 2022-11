The Callisto Protocol : le contenu du Season Pass détaillé, les fans s'insurgent

Dans quelques jours sortira The Callisto Protocol, nouveau jeu de tir horrifique dans l'espace par Striking Distance Studios, dirigé par Glen Schofield, le papa de Dead Space. Peu avant l'été, le studio avait dévoilé les différentes éditions du jeu, mentionnant un Season Pass très mystérieux. Eh bien, il se détaille enfin.

Striking Distance Studios n'a pas fait d'annonce en grande pompe, mais la page Steam de The Callisto Protocol a été mise à jour, dévoilant le contenu de ce Season Pass, inclus dans la Digital Deluxe Edition :

Outer Way Skin Collection : portez l'armure de l'Outer Way, une insurrection souterraine opposée à l'UJC, alors que vous vous battez pour survivre aux horreurs de Callisto.

Pack Contagion : découvrez l'expérience de survie horrifique ultime avec un nouveau mode, Contagion. Avec des munitions réduites et moins de santé, une difficulté personnalisée et une mort permanente - il n'y a pas de deuxième chance pour échapper à la prison de Black Iron ou aux horreurs qui se cachent sous la surface de Callisto. Le pack Contagion comprend également treize nouvelles animations de mort de Jacob et la Watchtower Skin Collection.

Pack Riot : aventurez-vous dans une zone encore inconnue de la prison de Black Iron et affrontez des vagues d'ennemis brutaux. Rassemblez des crédits pour améliorer vos armes ou en forger de nouvelles et survivez à l'assaut aussi longtemps que vous le pouvez dans Riot, un tout nouveau mode. Le Riot Bundle comprend également douze nouvelles animations de mort d'ennemis et la Engineer Skin Collection.

Contenu téléchargeable de l'histoire : approfondissez les secrets terrifiants du Protocole Callisto.