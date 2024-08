The Callisto Protocol 2 : le directeur du jeu d'horreur avait plusieurs idées pour une suite

Pour beaucoup d'amateurs de jeux d'horreur et d'action, The Callisto Protocol aura eu l'effet d'un pétard mouillé. Lancé peu avant Dead Space Remake, le titre de Krafton et Striking Distance Studios n'a pas révolutionné le genre, son directeur Glen Schofield a seulement repris la formule qu'il avait créée avec les Dead Space.

The Callisto Protocol a été un échec commercial, Striking Distance Studios a licencié des employés et Glen Schofield a quitté le studio qu'il avait fondé. Désormais, il expose ses œuvres d'art, mais il n'oublie pas de parler de jeux vidéo de temps en temps. Il était l'invité de Dan Allen Gaming récemment, l'occasion pour lui de revenir sur le développement compliqué de The Callisto Protocol. Le studio a en effet dû faire avec la pandémie de COVID-19, l'obligeant à couper du contenu. Glen Schofield dévoile ainsi que deux boss et quatre ennemis supplémentaires devaient être dans le jeu, mais l'éditeur Krafton l'a poussé à terminer rapidement le développement pour sortir The Callisto Protocol dans les temps :

Pour The Callisto Protocol, Callisto, nous avons dû supprimer deux boss et demi, je veux dire que j’ai dû supprimer trois ou quatre ennemis.

Pensez-y, pendant la pandémie de COVID, l’Amérique a perdu 1,2 million de personnes. Ce n’était pas comme « oh, ils tombent malades ». Nous avons tous perdu des gens, et en plus de cela, lorsque quelqu’un tombait malade - inévitablement, vous avez un studio de 200 à 250 personnes, 10 à 20 personnes par mois tombaient malades - elles tombaient malades pendant des semaines. Nous étions dévastés ; parfois, tout notre département des effets visuels était hors service ; notre département d’animation. Quand j’appelais la Corée, ils n’avaient pas ce problème. Nous ne respections pas non plus les règles, peut-être ? Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons un pays plus grand, mais peu importe, nous avons perdu beaucoup de gens. Nous avons traversé l’enfer, et en plus de cela, en 2021, nous avons eu la « grande démission ». Nous avons eu 49 personnes qui ont démissionné en plus de cela. Parce que tout le monde paie le prix fort, et donc les gens partent pour 10 000 $, leur emploi est créé, et ils n’ont pas besoin de quitter leur maison, tout ce qu’ils ont à faire est de rendre leur équipement.

Je voulais environ trois mois et demi de plus, oui, et on m’a fait croire pendant environ trois mois… quatre mois que c’était comme ça que ça allait se passer, et donc c'était en octobre ou septembre 2021, on m’a dit que j'aurais le temps, sans regret. C’était le terme qui n’arrêtait pas d’être utilisé, sans regret. Mettez simplement ce que vous voulez dans le jeu, vous savez, donc j’ai passé ces vacances de Noël (...) à concevoir, à trouver d’autres idées avec certains des gars, et janvier arrive et certains des gens viennent et ils disent juste : « Non, non, non, non, c’est décembre 2022 », et je me suis dit que ça ne se ferait pas et que ça vous coûterait plus d’argent. Ce n’est pas comme si ça vous coûtait moins d’argent parce que vous le sortez trois mois plus tôt, non. Parce que si je continuais comme ça, je n’aurais pas besoin d’ajouter de personnel. Mais si vous voulez que ça se fasse, je dois tout accélérer de trois mois et demi, ce qui signifie que je dois insérer des gens ici. Si j’ai besoin de 20 personnes, j’en ai en 30 ou 40, car cette courbe d’apprentissage ne s’ajustera pas.