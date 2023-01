The Callisto Protocol : les ventes ne sont pas bonnes pour Krafton

The Callisto Protocol est le premier jeu de Striking Distance Studios, dirigé par Glen Schofield, le cocréateur de Dead Space. Il n'est pas étranger au milieu du jeu vidéo, et le titre est édité par Krafton, éditeur qui s'occupe notamment de PUBG. Autant dire que les attentes commerciales étaient élevées.

Pour rappel, The Callisto Protocol avait été présenté comme un jeu AAAA, dans l'univers de PUBG. Finalement, il s'en est détaché pour davantage de libertés créatives, mais Krafton a quand même déboursé plus de 200 milliards de wons (environ 150 millions d'euros) pour produire le survival-horror. Un mois après le lancement, l'éditeur fait le point et il est plutôt déçu.

Il faut dire que Krafton espérait vendre cinq millions de copies de The Callisto Protocol lors de sa première année, mais l'éditeur revoit ses espérances à la baisse et veut désormais écouler deux millions d'exemplaires en 2023, même s'il avoue que ce ne sera pas facile. Oui, c'est une sacrée désillusion pour Krafton, qui ne donne pour le moment aucun chiffre de ventes, mais ils ne doivent clairement pas être bons.

Malgré ses qualités, The Callisto Protocol a souffert d'un lancement compliqué sur PC à cause de problèmes techniques, mais l'éditeur espère que les futurs DLC du jeu inciteront de nouveaux joueurs à l'acheter. Du moins, si l'image de Striking Distance Studios s'améliore d'ici là, et si le remake de Dead Space ne lui vole pas la vedette.

Vous pouvez retrouver The Callisto Protocol à 42,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST The Callisto Protocol : les fondements de l'horreur