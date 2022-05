The Callisto Protocol se détache de l'univers PUBG

The Callisto Protocol a tout d'un jeu prometteur. Le titre est développé par Striking Distance Studios, fondé par Glen Schofield, créateur de Dead Space, et il prendra place en 2320 sur une lune morte de Jupiter. Un jeu de survie et d'horreur alléchant, d'autant qu'il doit prendre place dans l'univers de PlayerUnknown's Battlegrounds. Ou du moins, il devait.

Car oui, Glen Schofield a pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer que The Callisto Protocol ne se déroulera plus dans l'univers de PUBG. Le titre a désormais son propre univers, les fans auront droit à de petites surprises, mais le jeu est maintenant à considérer comme une œuvre à part entière. Ce qui laisse sans doute davantage de libertés aux créateurs.

The Callisto Protocol se précise donc un peu plus, il fait la une de Game Informer ce mois-ci et nous devrions donc en apprendre davantage à son sujet prochainement. Il vaudrait mieux, car le titre est attendu en 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des produits dérivés PUBG sur Amazon.