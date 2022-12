Dead Space : le remake s'offre 18 minutes de gameplay

Maintenant que The Callisto Protocol de Glen Schofield est sorti, tous les regards sont tournés vers le remake de Dead Space par Motive Studios, attendu en tout début d'année prochaine. Le titre a déjà eu droit à pas mal de vidéos de gameplay, notamment des comparatifs avec l'opus original, mais c'est loin d'être terminé.

IGN dévoile aujourd'hui 18 minutes de gameplay de Dead Space, à découvrir ci-dessus. Pas de risque de se faire spoiler le scénario, il s'agit là du début de l'aventure, alors qu'une équipe de secours débarque de manière un peu musclée sur l'USG Ishimura, un vaisseau qui ne donne plus signe de vie depuis l'émission d'un message de détresse. Isaac Clarke et son équipe comptent bien lever le voile sur ce qui s'est passé ici, d'autant que sa fiancée est sur le navire. Développé à l'aide du Frostbite Engine de DICE et EA Games, le remake est évidemment bien plus joli que l'original, et encore plus terrifiant.

La date de sortie de Dead Space est fixée au 27 janvier 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 73,33 € sur Amazon.