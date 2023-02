Dead Space : Glen Schofield félicite Motive Studio pour le remake

La guerre des survival-horror dans l'espace a bien eu lieu, et Dead Space a déjà réussi à faire oublier The Callisto Protocol, malgré ses qualités. Le remake développé par Motive Studio a séduit les nostalgiques du volet original et les nouveaux venus, même le créateur de la franchise et directeur de The Callisto Protocol l'admet.

Glen Schofield est pour rappel le cocréateur de Dead Space, à l'époque de Visceral Games, il a ensuite cofondé Sledgehammer Games (Call of Duty: WWII) puis Striking Distance Studios, qui a donc accouché de The Callisto Protocol en décembre dernier. Un titre en concurrence directe avec le remake de son bébé de 2008, dans lequel il n'est pas impliqué, mais Glen Schofield a quand même tenu à féliciter les développeurs.

Dans un message posté sur LinkedIn, en réponse à un premier post plein de positivité de sa fille Nicole, artiste chez Striking Distance Studios, Glen Schofield déclare ainsi :

À tous ceux d'entre vous qui ont travaillé sur l'original, merci pour vos contributions à un jeu incroyable. Il a résisté à l'épreuve du temps. Et à Motive, merci pour votre soin à recréer le jeu fidèlement. Toutes nos félicitations.

Du côté des retours des joueurs, Dead Space a mis tout le monde d'accord avec une moyenne de 89/100 sur Metacritic (8,7/10 selon les joueurs), tandis que The Callisto Protocol stagne à 70/100 (6,9 selon les joueurs). Quoi qu'il en soit, n'oublions pas que le succès du premier Dead Space (2008) vient beaucoup de Glen Schofield, même si Motive Studio a sublimé sa vision grâce aux nouvelles technologies. Vous pouvez retrouver Dead Space (2023) à 69,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST Dead Space : glaçant, sanglant, terrifiant, le remake ultime ?