The Callisto Protocol : des développeurs non crédités montent au créneau contre Striking Distance Studios

En attendant le remake de Dead Space à la fin du mois, les amateurs de jeux d'horreur et de science-fiction ont pu découvrir en fin d'année dernière The Callisto Protocol, un survival-horror sombre et sanglant dans une prison sur une planète lointaine. Un titre développé par Striking Distance Studios, fondé par Glen Schofield, créateur de Dead Space.

Il serait logique de penser qu'une équipe dirigée par un homme aussi expérimenté pourrait profiter d'une atmosphère agréable, mais pas vraiment. Dès l'année dernière, Glen Schofield vantait les mérites du crunch et le studio n'hésitait pas à troller indirectement Gotham Knight en affirmant que The Callisto Protocol tournait à 60 fps. Mais ce n'était visiblement que la partie émergée de l'iceberg.

GamesIndustry.biz publie en effet un long article concernant Striking Distance Studios, citant plusieurs développeurs qui n'ont pas été mentionnés au générique de The Callisto Protocol malgré leur travail effectué sur le jeu. Il s'agit d'une vingtaine de personnes, dont des développeurs senior, des directeurs et des responsables d'équipes, qui ont eu la désagréable surprise de ne pas voir leurs noms dans les crédits. Anonymement, ils témoignent en expliquant que Striking Distance Studios n'a pas cité certains prestataires, jugeant leur travail trop mineur, alors qu'ils ont passé plusieurs mois sur le projet. D'autres sont des employés à plein temps, qui ont créé des éléments majeurs du jeu. De quoi faire grincer les dents, et un développeur affirme qu'il s'agit là d'une forme de favoritisme, le studio créditant seulement les membres en fonction de leurs affinités. L'absence de leurs noms dans les crédits serait ainsi une sorte de message, un « F-U » évident envers les membres jugés peu loyaux envers Striking Distance Studios.

Ces employés anonymes évoquent évidemment du crunch, affirmant passer parfois 10 heures par jour en réunion et devant après redoubler d'efforts pour rattraper le travail en retard. Et ne pas être crédité au générique du jeu après tout cela, évidemment, ça passe mal, d'autant que tout cela était inattendu. Outre le crunch, plusieurs développeurs oubliés affirment que l'ambiance au studio était quand même plutôt bonne et qu'ils ont apprécié travailler avec Glen Schofield.

Pour le moment, Striking Distance Studios n'a pas réagi à l'article de GamesIndustry.biz, mais il semble évident qu'un communiqué pour clarifier la situation est inévitable. Vous pouvez retrouver The Callisto Protocol à 59,99 € sur Amazon.

