Striking Distance Studios : premiers détails sur le prochain jeu des développeurs de The Callisto Protocol

Striking Distance Studios n'a qu'un seul jeu à son actif, The Callisto Protocol, un jeu d'horreur et d'action dans l'espace réalisé par Glen Schofield, l'un des papas des Dead Space. Malheureusement, ce dernier a quitté le studio l'année dernière, mais le développeur va évidemment continuer sans lui.

Striking Distance Studios recrute d'ailleurs actuellement un lead gameplay animator pour son prochain projet. Il s'agit d'un jeu non annoncé qui utilisera le moteur de jeu Unreal Engine 5, avec une ambition AAA, le lead gameplay animator devra « créer les expériences joueurs et ennemis les plus dynamiques et engageantes » sur ce projet.

Pour l'instant, c'est maigre, mais Striking Distance Studios et Krafton ne se sont visiblement pas laissés abattre par les mauvaises ventes de The Callisto Protocol, sorti pour rappel peu avant le remake de Dead Space.