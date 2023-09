Striking Distance Studios : un coup dur qui va tout changer pour le studio derrière The Callisto Protocol

Un petit jeu et puis s'en va ? C'est ce qui pourrait arriver à Striking Distance Studios, la filiale de Krafton fondée en 2019 par Glen Schofield. Vice-président et General Manager chez Visceral Games jusqu'en 2009, où il a participé au développement de Dead Space, puis co-fondateur de Sledgehammer Games, avec qui il a créé Call of Duty: Modern Warfare 3 et Call of Duty: Advanced Warfare, Schofield avait ajouté une nouvelle corde à son arc en montant cette équipe à San Ramon en Californie pour produire The Callisto Protocol.

Comme vous le savez sûrement, s'il a été diversement apprécié par la critique, The Callisto Protocol n'a visiblement pas rencontré son public, amenant Krafton à licencier une trentaine de personnes cet été. L'ambiance en interne ne semblait d'ailleurs pas au beau fixe après le lancement, alors que des développeurs se plaignaient de ne pas être crédités sur le projet. Et c'est dans ce contexte que Bloomberg rapporte que Glen Schofield, directeur et fondateur du studio donc, vient de quitter son poste pour « poursuivre de nouvelles opportunités ». Le chef de l’exploitation et le directeur financier auraient aussi annoncé leur démission.

Il qualifie lui-même ce départ de « doux-amer », signe qu'il ne se fait certainement pas de gaité de cœur, mais dit savoir que « le studio est entre d’excellentes mains ». Ces mains, ce sont notamment celles de Steve Papoutsis, directeur du développement qui prendra la relève en tant que PDG. Striking Distance Studios devrait donc survivre à ce départ (pour le moment), Krafton rassurant en déclarant que « les plans du studio ne sont pas affectés » par ce remaniement. Il nous tarde maintenant de savoir ce que l'équipe va produire sous ce nouveau directorat, mais aussi de savoir ce qui attend Glen Schofield dans ses futures aventures.

