The Callisto Protocol : une date proche pour le Contagion Bundle et son mystérieux mode Contagion

Diversement apprécié par les fans d'horreur, The Callisto Protocol n'a pas non plus rempli le contrat du côté de Krafton, l'éditeur ayant initialement de plus grosses espérances pour ses ventes. Striking Distance Studios a dans tous les cas un programme post-lancement à assurer, ce qu'il continue de faire.

Death is only the beginning when the #ContagionBundle arrives on March 14.



Are you prepared for the all-new Contagion Mode? Time is ticking ⏱️ pic.twitter.com/KWH8QJstk0 — The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) March 9, 2023

Les modes New Game+ et Hardcore ont déjà été proposés gratuitement le 7 février, aux côtés d'une Outer Way Skin Collection payante. Place désormais à la suite du Season Pass : le Contagion Bundle prévu pour mars vient d'être précisément daté au 14 mars 2023. L'extension comprendra 14 nouvelles animations de mort, une Watchtower Skin Collection et un mode Contagion.

Kézako ? C'est la grande question, car Striking Distance n'a pas encore dévoilé la nature de ce mode, ce qu'il devra nécessairement faire dans les jours à venir... La phrase « le temps presse » présente dans le tweet ci-dessus laisse tout de même penser qu'il pourrait offrir quelque chose comme des parties chronométrées, ou au moins où il faudra se dépêcher d'avancer.

Pour mémoire, sont ensuite prévus un Pack Riot au printemps, un mode Survie, l'Engineer Skin Collection et encore des animations de mort, et enfin un DLC narratif encore secret annoncé pour cet été. The Callisto Protocol est disponible à partir de 35,00 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST The Callisto Protocol : les fondements de l'horreur