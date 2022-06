The Callisto Protocol : date de sortie et bande-annonce de gameplay pour le successeur spirituel de Dead Space

Fondé par Glen Schofield, papa de Dead Space, Striking Distance Studios développe actuellement The Callisto Protocol, un jeu d'action à la troisième personne horrifique qui nous emmènera dans l'espace, et le futur. Le titre s'offre ce soir une première vidéo de gameplay à l'occasion du State of Play :

Il semblait déjà évident que le jeu ressemblerait à Dead Space, nous en avons maintenant la confirmation. The Callisto Protocol sera un jeu de tir et d'horreur particulièrement sombre, stressant et sanglant, avec des créatures effrayantes se cachant dans les moindres recoins. Glen Schofield, PDG de Striking Distance Studios, prend la parole sur le blog PlayStation :

Au nom de toute l’équipe de Striking Distance Studios, je voulais vous dire combien nous sommes heureux d’offrir aux fans de PlayStation un premier aperçu exclusif de notre jeu The Callisto Protocol. Certains d’entre vous me connaissent peut-être déjà grâce à Dead Space. Aujourd’hui, je suis particulièrement heureux de retourner à mes racines avec un tout nouveau jeu qui redéfinit le genre du survival horror et de la science-fiction. J’espère que vous apprécierez ce que nous vous avons préparé ! The Callisto Protocol se déroule en 2320, sur la lune morte de Jupiter, Callisto. Le jeu raconte l’histoire de Jacob Lee, détenu à la prison de Fer noir, et de son combat pour rester en vie après qu’une mystérieuse infection a plongé la lune dans le chaos. Alors que les gardiens et les détenus se transforment en créatures monstrueuses appelées Biophages, Jacob doit lutter pour survivre aux horreurs de Fer noir et faire la lumière sur les sombres secrets que cache la United Jupiter Company. Susciter la terreur dans les jeux est plus difficile qu’on ne le pense. L’équipe s’est appuyée sur un procédé que nous appelons la « science de l’horreur » pour donner aux joueurs des sueurs froides inoubliables et ainsi donner vie à l’univers de The Callisto Protocol. Tout est une question d’atmosphère, de tension, de violence, de vulnérabilité et d’humanité. Savamment dosés, ces éléments forment le cocktail parfait pour faire frissonner les joueurs… et leur donner la peur de leur vie. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche. L’horreur est avant tout une question d’atmosphère. Callisto est un monde oppressant, isolé et désolé. Nous avons passé énormément de temps à travailler sur la lumière. Nous voulions créer un sentiment d’angoisse afin que les joueurs soient constamment sur leurs gardes, inquiets de ne pas savoir ce qui se cache dans la pénombre. Nous exploitons également toutes les possibilités offertes par l’audio 3D de la PS5 et nous nous appuyons sur le ray tracing acoustique, la diffraction et la redirection du son pour plonger les joueurs au cœur de l’univers. Des sons monstrueux des Biophages qui se propagent le long de couloirs obscurs interminables au bruit incessant des machines défaillantes, l’ambiance sonore est primordiale pour donner aux joueurs la sensation d’être pris au piège, seuls et isolés. Nous jouons aussi énormément sur la tension. Vous ne pouvez pas faire sursauter les joueurs à chaque coin de mur. Si nous espaçons parfois les moments où la tension est à son comble pour permettre aux joueurs de reprendre leur souffle, nous aimons aussi leur faire subir deux ou trois grosses frayeurs d’affilée. Nous voulons que votre cœur s’emballe au moindre tressaillement de la manette grâce à l’incroyable retour haptique de la PS5. De la satisfaction d’un coup de matraque bien placé aux pas lourds d’un adversaire qui approche, la PS5 nous permet de plonger les joueurs au cœur de ces moments pour leur faire toucher du doigt la tension qui les enveloppe. Que serait un jeu d’horreur sans violence ? Nous avons conçu un système de combat stratégique qui force les joueurs à aller au contact direct de nos effroyables créatures. Passez du combat au corps à corps au combat à distance en toute fluidité grâce au GRP, une arme gravitationnelle unique en son genre. Utilisée par les gardiens de Fer noir pour mater la population carcérale, cette arme permettra à Jacob de faire preuve de créativité dans ses affrontements avec les Biophages. Ralentissez un ennemi qui fonce sur vous ou utilisez l’environnement à votre avantage et envoyez un Biophage dans les pales d’une turbine pour vous tirer d’une situation désespérée. The Callisto Protocol est un survival horror, il est donc normal que les joueurs se sentent impuissants. Jacob n’est pas un soldat et chaque affrontement peut s’avérer fatal. Vos munitions, votre santé et vos armes sont précieuses, et vous allez devoir explorer Fer noir jusque dans ses recoins les plus sombres à la recherche du moindre objet qui puisse vous donner un avantage. Enfin, le jeu doit comporter une certaine humanité. Nous voulons proposer aux joueurs des personnages auxquels ils peuvent s’attacher ainsi qu’une histoire profonde et captivante qui les tiendra en haleine jusqu’à la toute fin. Le personnage de Jacob est interprété par Josh Duhamel, qui livre ici une performance exceptionnelle et donne vie à l’univers tout entier. Nous sommes impatients de vous voir découvrir par vous-même les horreurs qui vous attendent sur Callisto ! Le jeu sortira le 2 décembre 2022 partout dans le monde, sur PS5 et PS4. N’oubliez pas de le précommander sur le PlayStation Store pour recevoir un pack spécial de marchandises de contrebande, afin d’offrir à Jacob une chance supplémentaire de survivre aux horreurs sans nom que renferme la prison de Fer noir. C’est tout pour l’instant, mais nous aurons encore bien d’autres informations à vous communiquer au sujet de The Callisto Protocol dans les semaines et les mois à venir.

Une expérience intense qu'il sera possible de vivre en fin d'année, la date de sortie de The Callisto Protocol est fixée au 2 décembre 2022 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One.

Lire aussi : The Callisto Protocol se détache de l'univers PUBG