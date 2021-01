PUBG Mobile : la Saison 17 arrive, avec un mode Pouvoir Runique et des cosmétiques

En parallèle de PlayerUnknown's Battlegrounds sur ordinateurs et consoles, Tencent s'occupe de PUBG Mobile, une version free-to-play et jouable sur iOS et Android du célèbre Battle Royale. Le titre vient de passer aujourd'hui en version 1.2 avec beaucoup de nouveau contenu, et le lancement imminent d'une nouvelle saison.

La mise à jour 1.2 de PUBG Mobile rajoute ainsi le mode Pouvoir Runique, où des runes étranges confèrent des pouvoirs spéciaux aux joueurs sur Erangel. Il y a ainsi trois types de runes à trouver, que voici :

La rune de flamme – Les joueurs invoquent une roue enflammée qui roule lentement et inflige des dégâts de brûlures aux joueurs touchés. La compétence d'amélioration ajoute un effet de brûlure des munitions pendant une courte période ;

– Les joueurs invoquent une roue enflammée qui roule lentement et inflige des dégâts de brûlures aux joueurs touchés. La compétence d'amélioration ajoute un effet de brûlure des munitions pendant une courte période ; La rune arctique – Les joueurs invoquent invoquer un mur composé de 9 blocs de glace qui peut être détruit bloc par bloc. La compétence d'amélioration ajoute un effet de gel aux munitions pendant une courte période et réduit l'efficacité de la guérison ;

– Les joueurs invoquent invoquer un mur composé de 9 blocs de glace qui peut être détruit bloc par bloc. La compétence d'amélioration ajoute un effet de gel aux munitions pendant une courte période et réduit l'efficacité de la guérison ; La rune de vent – La compétence d'amélioration fait appel à un bouclier de vent semi-transparent qui réduit les dommages causés par les balles provenant des armes tirées à l'extérieur. La compétence d'amélioration augmente la vitesse de mouvement et la vitesse de rechargement des armes.

Les joueurs peuvent également mettre la main sur une nouvelle arme française, le fusil d'assaut FAMAS qui tire des balles de 5,56 mm. La collaboration avec Metro Exodus se poursuit avec l'arrivée d'un nouveau chapitre, le Metro Royale: Honor, et les joueurs pourront surtout se lancer dans la Saison 17 dès le 19 janvier prochain avec le thème Runic Power, des missions Royale Pass, des évènements Activity Pack et des cosmétiques à débloquer comme le Deadly Sickle et le Guardian Armor Set. EvoGround, une variante du mode de jeu, sera quant à lui jouable dès le 5 février prochain, avec des Power Armor et des Matrix Events sur Livik.

PUBG Mobile est pour rappel jouable gratuitement sur iOS et Android, vous pouvez acheter un Xiaomi Mi 10 à 650 € sur Amazon.