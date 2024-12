Call of Duty: Mobile, la Saison 11 - Guerre d'hiver 2 datée en vidéo avec un mode inédit

La fin d'année approche et le froid arrive. Activision profite de cette période pour dévoiler la Saison 11 de Call of Duty: Mobile, dénommée Guerre d’hiver 2. Une mise à jour saisonnière pour son jeu de tir multijoueur free-to-play qui rajoutera notamment un mode de jeu inédit dans cette version pour iOS et Android.

La Saison 11 – Guerre d’hiver 2 de Call of Duty: Mobile célébrera les fêtes de fin d'année en introduisant le mode de jeu Démolition. D'autres modes temporaires seront de la partie, Blizzard et grosses têtes et Caméléon hivernale, ainsi que des éléments cosmétiques à débloquer dans le Passe de Combat et les défis du QG. De nouveaux équipements feront eux aussi leur apparition, comme la mitrailleuse RAAL MG et la Grenade tactique Douser.

La Saison 11 – Guerre d’hiver 2 sera lancée le 12 décembre 2024 dans Call of Duty: Mobile. Le titre est disponible gratuitement sur iOS et Android, vous pouvez acheter des manettes Bluetooth sur Amazon, Cdiscount et Fnac.