Call of Duty: Mobile dévoile sa Saison 7, voici les nouveautés

Après la Saison 6, place à la Saison 7





Comme tous les mois, Activision et TiMi Studios lancent une nouvelle Saison dans Call of Duty: Mobile, leur jeu de tir à la première personne free-to-play disponible sur l'App Store (iOS) et le Google Play Store (Android). Le mois dernier, le FPS accueillait la Saison 6 : Gundams Arrive avec de gros méchas. Cette fois, place aux fantômes, mais aussi à une collaboration avec Girls' Frontline.

Quelles sont les nouveautés de la Saison 7 ?





La Saison 7 de Call of Duty: Mobile s'intitulera Courant Fantôme et proposera un nouveau mode multijoueur pour faire la course avec des RC-XD. Les joueurs pourront également obtenir l'apparence mythique Dark Sheperd, ainsi que du contenu en lien avec Girls' Frontline, un RPG de stratégie chinois. Le Goulag va faire son entrée dans Call of Duty: Mobile, au travers d'un évènement à durée limitée.

Dans le Passe de combat de la Saison 7 : Courant Fantôme, les joueurs pourront débloquer la mitrailleuse MG 82, la Charge de forage Reskin C4, la carte Joker Skill Overdrive, le drone explosif, une nouvelle série de points, des plans d'armes, des apparences d'opérateurs ou encore des packs sur le thème nautique.

Quand sortira la Saison 7 de Call of Duty: Mobile ?





La date de sortie de la Saison 7 : Courant Fantôme est fixée au 31 juillet 2025 dans Call of Duty: Mobile, à partir de 02h00. Vous pouvez retrouver des accessoires pour jouer sur smartphones sur Amazon et Fnac.