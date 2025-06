Call of Duty: Mobile dévoile sa Saison 6 avec des Gundams, voici les infos à retenir

Après la Saison 5, place à la Saison 6





Comme tous les mois, Activision et TiMi Studios lancent une nouvelle Saison dans Call of Duty: Mobile, leur jeu de tir à la première personne free-to-play disponible sur l'App Store (iOS) et le Google Play Store (Android). Le mois dernier, le FPS accueillait la Saison 5 : Primal Reckoning avec 2B et 9S de NieR: Automata. Cette fois, c'est une célèbre franchise, également japonaise, qui va s'inviter dans Call of Duty: Mobile, quelques semaines après avoir fait son apparition dans Overwatch 2.

Une Saison 6 avec des Gundams





Les studios dévoilent cette semaine la Saison 6 : Gundams Arrive, avec du contenu inspiré des méchas dont des Opérateurs (Ethan: Freedom Gundam, Reaper: Sazabi Gundam, Proton: v Gundamo et Deathscythe Gundam), des armes et divers éléments cosmétiques. Un nouveau mode de jeux, Gundam Match à mort par équipe, permettra à deux équipes de quatre joueurs de s'affronter à la troisième personne sur une carte inédite.

Encore d'autres évènements avec des Gundams





L'évènement Survival of the Fittest permettra quant à lui de débloquer des récompenses, comme l'arme légendaire J358: Fin Funnel v Gundam, Urban Tracker: Defense Force, Cyro Bomb: Haro (reskin) et Emote: Haro Team. Les joueurs pourront également célébrer le jour de l'indépendance aux États-Unis, le 4 juillet prochain, avec des cartes de visite, des charmes et des plans d'armes à débloquer.

Du contenu dans le Passe de combat et une sortie imminente





Le Passe de combat permettra quant à lui d'obtenir de nouveaux skins d'Opérateur, des plans d'armes, des cartes d'appel et des points Call of Duty. Via le passe gratuit, vous pourrez débloquer le fusil à verrou 3 lignes, des skins, des plans d'armes et des pièces de coffre-fort, tandis que le passe premium inclura les Opérateurs Silver (Chrome Dome Reskin), Misty (Science Pilot), Atlas (Dust Ranger) et The Marshal (Rock Hound) et les plans d'armes BP50 (Pathripper), Oden (Maevwat Technique), PDW-57 (Rocket Re-Entry), BY15 (Dark Moon) et 3-Line Rifle (Geo Thermal Line).

La date de sortie de la Saison 6 : Gundams Arrive est fixée au 2 juillet 2025 dans Call of Duty: Mobile, à partir de 02h00. Vous pouvez retrouver des accessoires pour jouer sur smartphones sur Amazon et Fnac.