Call of Duty: Mobile dévoile sa Saison 5 : Primal Reckoning avec 2B et 9S

Activision et TiMi Studios continuent de s'occuper de Call of Duty: Mobile, leur jeu de tir à la première personne free-to-play disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play Store). Après la Saison 4 : Royaume Infini, les studios dévoilent désormais la Saison 5 : Primal Reckoning, qui apportera son lot de nouveautés.

Les joueurs de Call of Duty: Mobile vont pouvoir découvrir la carte multijoueur Zoo, le pistolet-mitrailleur VMP ainsi que de nouvelles apparences pour la hache de combat et la grenade fumigène. Dans le mode Battle Royale, les ennemis laisseront tomber de l'argent à dépenser aux stations d'achat. Du côté du Passe de combat, nous retrouverons des apparences d'Opérateurs, des plans d'armes et plus encore, mais surtout, une collaboration avec NieR: Automata sera lancée, permettant de « retrouver des éléments en jeu inspirés par cette esthétique futuriste et dystopique », tandis que des évènements mettront en scène l'Opérateur Kui Ji - YoRHa n°9 Type S. Enfin, des tirages mettront en avant les Opérateurs Kestrel - YoRHa n°2 Type B et Fiona St George - Commandant White. Pour rappel, NieR: Automata s'invitera également dans The First Descendant prochainement.

La date de sortie de la Saison 5 : Primal Reckoning est fixée au 29 mai 2025 dans Call of Duty: Mobile. Le FPS est disponible gratuitement sur iOS et Android, vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

