Call of Duty: Mobile présente sa Saison 4, Royaume Infini

Activision et TiMi Studios continuent de s'occuper de Call of Duty: Mobile, leur jeu de tir à la première personne free-to-play disponible sur iOS (App Store) et Android (Google Play Store). Après la Saison 3 : Mirage Cybernétique, les studios dévoilent aujourd'hui la Saison 4 : Royaume Infini, qui apportera son lot de nouveautés.

La Saison 4 : Royaume Infini de Call of Duty: Mobile rajoutera la carte Chase, des jet packs pour faire la course, un mode Arène mis à jour et des tremplins pour atteindre des endroits élevés. Du côté du Passe de Combat, le thème de la saison sera la science-fiction, avec « des apparences d'opérateurs futuristes, des plans d'armes, le fusil d'assaut de base Vargo-S, et bien plus encore ». Les joueurs pourront également découvrir une collaboration avec Seven Deadly Sins au cours d'un évènement dédié, avec bien sûr des contenus dans la boutique.

La date de sortie de la Saison 4 : Royaume Infini est fixée au 24 avril 2025 dans Call of Duty: Mobile. Vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon, Cdiscount et Fnac.