Call of Duty: Mobile, Reznov, un mode 10 vs 10 et une nouvelle carte disponibles dans la Saison 9

Alors que les fans de Call of Duty attendent des informations concernant le prochain volet qui devrait débarquer cette année sur consoles et ordinateurs, Activision continue de chouchouter Call of Duty: Mobile, qui vient d'accueillir cette semaine la Saison 9. Le titre vient d'être mis à jour sur iOS et Android, il y a de quoi faire en nouveautés.

Cette Saison 9 de Call of Duty: Mobile introduit ainsi l'Armurerie, inspirée de celle de CoD: Modern Warfare, mais également la carte Shipment 1944, de nouvelles zones dans le Battle Royale, le mode Conquête en 10 vs 10 avec Reznov et bien évidemment un nouveau Passe de Combat avec du contenu cosmétique à débloquer au fil de la saison. Voici ce que propose la mise à jour de Call of Duty: Mobile :

Nouvelle carte Multijoueur - Shipment 1944 ;

Quatre nouveaux lieux en Battle Royale : Dortoir, Base radar, Avant-Poste et Camping ;

Passe de Combat de la Saison 9: Conquête - Nouveaux personnages, armes, objets et plus encore !

Nouveau mode - modes de jeu 10v10 (dans la Saison 9) ;

Événements - Heure de gloire - Conquérir des villes sur une carte virtuelle (dans la Saison 9) ;

Nouvelle compétence d'Opérateur - Katana ;

Nouveaux défis saisonniers ;

Nouveaux objets disponibles dans la boutique ;

Mises à jour de l'interface utilisateur, équilibrage des armes et optimisation du gameplay.

Pour rappel, Call of Duty: Mobile est disponible sur l'App Store et le Google Play Store (contrairement à Fortnite), il est jouable en free-to-play. Vous pouvez retrouver le Xiaomi Redmi Note 9 à 162,41 € sur Amazon.fr.