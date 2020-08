INSOLITE : des iPhone avec Fortnite installé vendus jusqu'à 3 800 € sur eBay

Cette semaine, Epic Games a voulu secouer le milieu des jeux sur mobiles en changeant la manière d'acheter des V-Bucks dans Fortnite, quitte à aller à l'encontre des règles de l'App Store et du Google Play Store. La sanction ne s'est pas fait attendre, Apple et Google ont supprimé Fortnite de leurs boutiques, des actions judiciaires sont en cours, mais pour le moment, Fortnite a disparu des smartphones.

Sur Android, c'est un faux problème, car les joueurs peuvent facilement télécharger Fortnite sans passer par le Google Play Store, mais les iPhone et iPad sont bien plus fermés, et pour le coup, il est bien difficile d'installer le Battle Royale sur son appareil iOS. Certains possesseurs de smartphones à la pomme ont donc eu une idée : vendre leurs iPhone avec Fortnite installé dessus sur eBay, à des prix totalement fous, comme ce vieil iPhone 7 128 Go à 3 500 £, soit plus de 3 800 euros. Le même modèle vaut normalement 300 € d'occasion. D'autres smartphones plus récents sont proposés, comme l'iPhone X 64 Go à 1 500 €, l'iPhone XS 256 Go à 2 000 € ou encore l'iPhone 11 256 Go à 2 500 €...

Bon, aucune enchère n'a encore été enregistrée, les joueurs espèrent surtout un retour officiel de Fortnite sur l'App Store et ont sans doute mieux à faire avec 3 800 €. Mais cela n'est pas sans rappeler l'histoire de la PS4 avec P.T. (Silent Hills) installé, proposée à 1 400 € à l'époque où la démo avait été retirée (définitivement cette fois) du PlayStation Store. La peluche Lama est vendue 9,99 € sur Amazon.fr, pour retrouver l'ambiance de Fortnite dans la vraie vie.