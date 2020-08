Fortnite : les V-Bucks baissent définitivement de prix, Epic tacle Apple et Google, et une pioche offerte à tous !

9,99 € les 1 000 V-Bucks, c'était la conversion de base dans le système économique de Fortnite, même si certains packs et des offres permettaient d'obtenir un meilleur ratio argent virtuel/argent réel en investissant davantage de sous. Contre toute attente, Epic Games a décidé de baisser le prix de ces V-Bucks, et ce dès aujourd'hui et de manière définitive.

Selon les bundles, la monnaie numérique a connu une réduction pouvant aller jusqu'à 20 % de réduction, et ce sur la majorité des plateformes. Ainsi, le traditionnel pack de 1 000 V-Bucks coûte désormais 7,99 € ! La seule exception faite est sur l'App Store et le Google Play Store, où les gérants des boutiques virtuelles prennent une commission de 30 % sur toutes les microtransactions. Le prix ne baisse donc pas là-bas, mais Epic promet qui si les vils constructeurs changent de politique, il alignera ses tarifs. Pas de panique en revanche, même si vous jouez sur mobiles, vous pouvez acheter des V-Bucks directement sur le site de l'éditeur au prix minimum. Bien évidemment, aucune augmentation du prix des cosmétiques n'est prévue pour le moment, le but étant de faire grimper votre pouvoir d'achat.



À noter que vous recevrez un bonus de 20 % de V-Bucks sur tous ceux que vous avez achetés entre le 14 juillet et le 13 août, histoire de ne pas faire rager ceux qui ont investi récemment. Sinon, la pioche Massue Filante est offerte à tous les joueurs, adeptes des microtransactions ou non.

À partir d'aujourd'hui, toutes les offres en V-bucks et en argent réel pour chaque achat réalisé dans Fortnite sur PlayStation, Xbox, Switch, PC et Mac bénéficient désormais d'une réduction allant jusqu'à 20 %. Vous n'avez rien à faire !

Choisissez le paiement direct Epic pour bénéficier des meilleures offres sur les V-bucks et les achats qui utilisent de l’argent réel.

Actuellement, lorsque vous utilisez les options de paiement d'Apple et de Google, Apple et Google perçoivent des frais de 30 %, et les réductions de prix allant jusqu'à 20 % ne s'appliquent pas. Si Apple ou Google réduisent leurs frais sur les paiements à l'avenir, Epic vous fera profiter des économies réalisées.

Économies des Méga réductions Epic (1000 V-bucks) Nouveau prix réduit Google Play App Store USD 7,99 $ + taxe sur les ventes 9,99 $ + taxe sur les ventes 9,99 $ + taxe sur les ventes EUR 7,99 € TVA incl. 9,99 € TVA 9,99 € TVA



Le paiement direct Epic existe dans de nombreux pays et leur nombre ne cessera de s'agrandir. Visitez notre page des pays et devises concernés pour les joueurs iOS et les joueurs Android utilisant le Google Play Store.



Stores Android

Vous jouez à Fortnite sur Android, mais vous n'achetez pas via Google Play ? Pas de problème ! Les offres en V-bucks et en argent réel bénéficient désormais de réductions allant jusqu'à 20 % grâce à l'application Epic Games sur epicgames.com et sur le Samsung Galaxy Store.



Foire aux questions



Que signifie la réduction de 20 % sur les V-bucks ?



Il est désormais possible de profiter d'offres en V-bucks et en argent réel tout en bénéficiant de réductions allant jusqu'à 20% sur les consoles et les PC/Mac. Sur mobile, vous pouvez sélectionner le paiement direct Epic pour bénéficier de la nouvelle réduction (pas encore disponible dans tous les pays - de nouveaux pays arriveront bientôt).



Que se passe-t-il si j'ai récemment acheté des V-bucks ?



Les joueurs ayant acheté des V-bucks ou ayant profité d'une offre qui utilise de l'argent réel comme le pack Légendes estivales au cours des 30 derniers jours (du 14 juillet 2020 au 13 août 2020) recevront des V-bucks en bonus avant le 17 août ! Le bonus sera de 20 % du montant total des achats effectués au cours de cette période.



Pour célébrer les Méga réductions Fortnite, nous offrons gratuitement à tous les joueurs actifs la pioche Massue filante. Profitez-en bien et merci de faire partie de la communauté !



Quel est l'impact des Méga réductions Fortnite sur les paiements du programme Soutenez un créateur ?



Les joueurs peuvent désormais acheter une plus grande quantité de V-bucks pour moins cher, mais vos tarifs du programme Soutenez un créateur resteront inchangés. À chaque fois que 2 000 V-bucks sont dépensés, vous recevez toujours 1 $.



Ainsi, pour un même montant d'argent dépensé par les joueurs dans Fortnite, les créateurs peuvent maintenant obtenir un gain supplémentaire lorsque ces V-bucks supplémentaires sont dépensés.



Que se passe-t-il si ma devise n'est PAS prise en charge par le paiement direct Epic ?



Nous informerons les joueurs au fur et à mesure que nous accepterons des devises pour le paiement direct Epic.