Fortnite : les véhicules et stations de radio disponibles avec la mise à jour 13.40, Folle Virée

Nous ne sommes pas encore à la Saison 4 du Chapitre 2 pour Fortnite, mais Epic Games a tout de même une grosse mise à jour 13.40 à nous proposer pour faire évoluer l'expérience. Le patch Folle Virée ajoute comme prévu des véhicules pilotables, pour le moment au nombre de 4. Il faudra bien penser à gérer leur carburant, que ce soit via des stations essence ou des bidons à récupérer sur la carte.

Pour les détails officiels, ça se passe ci-dessous.

ISLANDER PREVALENT

L'esprit de la responsabilité.

VICTORY MOTORS WHIPLASH

Pas juste un nom : un avertissement.

OG BEAR

Ne mettez pas l'ours en colère.

TITANO MUDFLAP

La route est à vous. Envie d'une distraction ? Alors, allumez la radio pour écouter l'une des nouvelles stations disponibles ! (Et si vous êtes un créateur de contenu, n'oubliez pas que vous pouvez désactiver la musique sous droits d'auteur dans les paramètres audio.) ASTUCE POUR LES CONDUCTEURS Avant de récupérer votre permis de conduire, un petit conseil : si vous tombez en panne sèche et s'il n'y a aucune pompe à essence à proximité, ramassez l'un des bidons d'essence disponibles un peu partout sur l'île. Vous pouvez aussi les remplir aux pompes à essence.

Comme vous pouvez le lire, il sera possible d'écouter de la musique sous licence via l'une des 4 stations de radio ajoutées au passage : Party Royale, Radio Yonder, Beat Box et Power Play. À part ça, la mise à jour 13.40 ajoute les données pour deux nouveaux bundles et de futurs éléments cosmétiques à débloquer, mais à priori rien de transcendant pour le mode Battle Royale.

New Bundle pic.twitter.com/k4wvcPuuRI — Fortnite: Battle Royale Leaks (@FNBRLeaks) August 5, 2020

New Shadow Bundle Pack pic.twitter.com/ew2763JyqR — Fortnite: Battle Royale Leaks (@FNBRLeaks) August 5, 2020

À part ça, vous pouvez toujours acheter des V-Bucks directement sur Amazon.

Lire aussi : Fortnite : le mode Sauver le Monde dit adieu au free-to-play, et bonjour aux Aventures et au contenu saisonnier