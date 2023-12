Fortnite : la Fête hivernale 2023 lancée avec plein de cadeaux et une collaboration avec de célèbres mutants officialisée

Les derniers jours ont été riches en nouveautés du côté de Fortnite avec les lancements successifs du Chapitre 5 - Saison 1 : Subversion puis avec la mise à jour 28.01 de LEGO Fortnite, Rocket Racing et Fortnite Festival. Toutes ces expériences vont désormais cohabiter et sont bien là pour rester pour former un métavers et la véritable vision de la plateforme que les développeurs avaient en tête depuis plusieurs années maintenant. Pour bien terminer l'année, c'est désormais un évènement bien connu qui effectue son retour, la Fête hivernale 2023.

Au programme, des cadeaux en se connectant chaque jour pendant deux semaines, à commencer par l'Épée des étrennes, de nouvelles quêtes en lien avec le mode temporaire Ship It! Express pour débloquer la pioche Globe Gourdin, mais aussi une collaboration qui n'a rien à voir avec la saison, puisque ce sont les Tortues Ninja et April O'Neil qui disposeront de skins dans la boutique d'ici peu.

La Fête hivernale est de retour dans le correctif du 14 décembre de la mise à jour 28.01 de Fortnite Battle Royale ! Que vous soyez un joueur nouveau ou de retour, vous aurez de quoi faire la fête avec 14 cadeaux gratuits (dont 2 tenues).

Mais il ne suffit pas de déballer, il faut aussi livrer ! Découvrez le nouveau mode temporaire Ship It! Express et profitez de la folie des fêtes. La Fête hivernale 2023 aura lieu du 14 décembre 2023 à 15h00 (CET) au 2 janvier 2024 à 15h00 (CET).

DES CADEAUX !

Le généreux Sergent Frimas et sa nouvelle marque de livraison Ship It! Express livre 14 cadeaux pendant la Fête hivernale ! Ces cadeaux contiennent différents objets dans le jeu comme des tenues, des planeurs, une musique du salon qui peut aussi être utilisée comme piste musicale et bien plus. Nous ne voulons pas vous gâcher la surprise, mais vous devriez peut-être mettre les tenues Broussaille de la Fête hivernale et Cartonne festive sur votre liste.

Les tenues Cartonne festive et Broussaille de la Fête hivernale ont chacune une version LEGO !

Vous pouvez obtenir ces cadeaux chaque jour dans l'onglet des quêtes. Ne vous inquiétez pas si vous ratez un jour, les cadeaux s'accumulent et restent disponibles jusqu'à la fin de la Fête hivernale le 2 janvier à 15h00 (CET).

Vous voulez donner un coup de main à Ship It! Express ? D'après Cartonne festive, représentante de Ship It! Express, des livraisons à destination de l'île ont disparu. Aidez-la à enquêter dans le récit annexe de Ship It! Express !

DES CLASSIQUES FESTIFS SORTENT DE LA REMISE

Pendant que le Sergent Frimas distribue des cadeaux, ramassez des objets fraîchement sortis de la remise pour atteindre la victoire :

Lancez des cadeaux des fêtes pour les ouvrir et récupérer le butin qu'ils renferment.

pour les ouvrir et récupérer le butin qu'ils renferment. Enfilez le déguisement de neigionnaire furtif pour surprendre vos adversaires.

pour surprendre vos adversaires. Bombardez vos adversaires avec le lance-boules de neige .

. Utilisez un poisson-neige pour regagner des PV et congeler vos pieds.

pour regagner des PV et congeler vos pieds. Balancez-vous avec le cramponneur congelé et atterrissez avec les pieds congelés. (Le cramponneur congelé sera réintroduit plus tard pendant la Fête hivernale.)

ACCOMPLISSEZ DES QUÊTES DE LA FÊTE HIVERNALE POUR VARIER LES PLAISIRS

N'ayez pas froid aux yeux. Les objets réintroduits seront utiles pour les quêtes de la Fête hivernale ! Ces quêtes deviendront disponibles au fur et à mesure de la Fête hivernale 2023. Accomplissez-en 19 pour déverrouiller la pioche Globe gourdin. Faites-leur voir des flocons !

Les quêtes de la Fête hivernale seront disponibles jusqu'à la fin de la Fête hivernale 2023 le 2 janvier 2024 à 15h00 (CET).

NOUVELLE EXPÉRIENCE TEMPORAIRE : SHIP IT! EXPRESS

Découvrez la routine d'une représentante de Ship It! Express. Ship It! Express est une expérience Zéro construction temporaire dans laquelle seuls les objets à lancer sont autorisés. À vous de distribuer une bonne raclée à vos adversaires. Combattez pour la victoire en exploitant le butin plus abondant et les ravitaillements fréquents. N'attrapez pas froid !

Ship It! Express sera disponible jusqu'à la fin de la Fête hivernale le 2 janvier 2024 à 15h00 (CET) et est accessible depuis le menu Découvrir.

COWABUNGA ! LES TORTUES NINJA DÉBARQUENT PENDANT LA FÊTE HIVERNALE

Les héros à carapace arrivent dans la boutique d'objets prochainement pendant la Fête hivernale ! Obtenez les tenues du nouvel ensemble Tortues Ninja, qui contient Leonardo le chef d'équipe, Raphael le combatif, Michelangelo le fêtard et Donatello l'expert des machines.

Ces quatre tenues ont chacune une version LEGO !

Bulletin spécial. L'ensemble Tortues Ninja ne contient pas seulement les tortues. La journaliste de terrain April O'Neil arrive également dans la boutique d'objets !

Comme les tortues, April O'Neil a une version LEGO !

AVANTAGE DU CLUB DE FORTNITE : STYLE DORÉ DE L'ACCESSOIRE DE DOS ÉPÉE DES ÉTRENNES

Couvrez un de vos cadeaux d'or. Tous les abonnés au Club de Fortnite qui se connectent à Fortnite pendant la Fête hivernale (entre le 14 décembre 2023 à 15h00 (CET) et le 2 janvier 2024 à 15h00 (CET)) recevront automatiquement le style doré de l'accessoire de dos Épée des étrennes. L'accessoire de dos Épée des étrennes est l'un des 14 cadeaux de la Fête hivernale !

Le style doré de l'accessoire de dos Épée des étrennes.

REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS

Les cadeaux des fêtes, les Neigionnaires furtifs et les lance-boules de neige ne sont pas disponibles lors des tournois.

Aidez Ship It! Express à apporter la Fête hivernale aux quatre coins de l'île !