Fortnite : 14 jours de cadeaux, des quêtes glaciales et des skins Spider-Man: No Way Home pour la Fête Hivernale 2021

Vous reprendrez bien un évènement de Fortnite avant la fin d'année 2021 ! La Saison 1 du Chapitre 3 a déjà permis de lancer plein de nouveautés, mais Epic Games veut aussi fêter Noël dans le free-to-play avec la Fête Hivernale 2021, qui se déroulera jusqu'au 6 janvier 2022. En vous connectant chaque jour pendant 2 semaines, vous pourrez déjà débloquer 14 cadeaux, dont les skins Isanoëlle et Banane polaire. Un planeur Planche Regard d'or sera dans le même temps offert aux abonnés du Club de Fortnite.

Des quêtes spéciales permettent sinon de déverrouiller un planeur Planche Neigionnaire et l'accessoire de dos Congélama, des niveaux enneigés créés par les joueurs seront proposés via le mode Créatif, des objets d'hiver vont faire leur retour dans le Battle Royale et la tenue de Blizzabelle pourra être débloquée en se connectant via le launcher de l'Epic Games Store. Enfin, ce n'est pas vraiment en lien avec Noël, mais plutôt avec la sortie ciné de la semaine : des skins de Spider-Man et MJ de No Way Home seront en vente dans la boutique à compter du 17 décembre à 1h00.

Si vous êtes un nouveau joueur qui nous a rejoints durant le Chapitre 3, c'est l'occasion parfaite d'entamer votre aventure dans Fortnite en remplissant votre casier. Mais comme la fête ne se résume pas aux cadeaux, voici tout ce que le Sergent a gardé dans sa hotte pour la Fête hivernale 2021. Il réserve notamment un accueil... « chaleureux » à Spider-Man et MJ, en provenance directe du nouveau film Spider-Man: No Way Home.

Le chalet de la Fête hivernale rouvre ses portes

Casse-noisette a remis les clés du chalet de la Fête hivernale au Sergent Frimas pour qu'il puisse couvrir les joueurs de cadeaux. Déballez un nouveau cadeau au chalet chaque jour pendant 14 jours ! Vous trouverez dedans deux tenues, deux pioches, deux revêtements, un planeur, une traînée de condensation, une emote, une musique du salon, un écran de chargement, une émoticône, un aérosol et une bannière.



Essayez de deviner le contenu des cadeaux en les secouant ! Bien sûr, loin de nous l'idée de gâcher la surprise en avance, mais nous tenions à vous présenter les deux tenues. Voici d'abord Isanoëlle, la version des fêtes d'Isabelle que vous pourrez déballer après avoir ouvert les six cadeaux qui bloquent le passage. Nous avons aussi Banane polaire, qui fera plaisir à tous ceux qui aiment la glace à la banane. Le concernant, vous devez attendre que son paquet ait fondu.







Comme l'année dernière, vous pourrez accéder au chalet de la Fête hivernale grâce à l'onglet en forme de flocon dans le salon. Si vous ratez un jour, vous pouvez vous connecter à n'importe quel moment avant la fin de la Fête hivernale (le 6 janvier à 15h00 CET) pour l'ouvrir avec les autres.

Quêtes de la Fête hivernale et leurs récompenses

Comme son grade le suggère, le Sergent Frimas a également des missions à vous confier. Chaque jour pendant 14 jours, il vous proposera une nouvelle quête de la Fête hivernale sur la page « Quêtes », chacune donnant lieu à une récompense en EXP ! Toutes les quêtes hivernales seront disponibles jusqu'à la fin de la Fête hivernale (le 6 janvier à 15h00 CET). En terminant sept quêtes de la Fête hivernale, vous déverrouillez le planeur Planche Neigionnaire. Au bout de dix, c'est l'accessoire de dos Congélama qui vous attend.



Faites des acrobaties aériennes et plongez au combat avec la planche Neigionnaire ! Deux styles alternatifs sont inclus avec ce planeur : la Planche Roi des glaces et la Planche Peinturlama.







Du côté du Club de Fortnite, les membres actifs recevront le planeur Planche Regard d'or pendant la Fête hivernale 2021 s'ils se connectent à l'évènement. Comme son nom l'indique, il est basé sur un fameux génie/expert en espionnage :





Son regard ne vous quitte pas...

Une Fête hivernale sans frontière





L'hiver ne s'étend pas que sur l'île. En novembre, nous avons annoncé notre appel à la création pour l'hiver et vous y avez répondu avec des cartes et des jeux qui font froid dans le dos... dans le bon sens du terme.



Découvrez les créations à la Une dans l'onglet Fête hivernale à côté de « Découvrir ». Après avoir joué pendant deux heures dans des cartes ou jeux de créateurs, vous recevrez l'émoticône Casse-noises, l'aérosol Gui lamaesque, une bannière du Gentil maraudeur et une bannière du Nouvel An 2022.





Des objets gelés réintroduits

Le Sergent Frimas est un ancien combattant, comme son compagnon le Neigionnaire. Afin de partager avec vous son expérience, il ressort quelques armes bien gelées de son armurerie :

Repoussez vos adversaires et gelez leurs pieds pour les faire glisser avec des grenades gelantes . (C'est aussi marrant à utiliser sur soi) ;

. (C'est aussi marrant à utiliser sur soi) ; Lancer des boules de neige explosives avec le lance-boule de neige ;

; Lancez les cadeaux des fêtes pour les ouvrir et mettre la main sur leur contenu ;

pour les ouvrir et mettre la main sur leur contenu ; Utilisez les bonshommes furtifs pour vous déguiser en bonhomme de neige et vous déplacer discrètement.

Dans la boutique d'objets : Spider-Man et MJ de Spider-Man: No Way Home, et plus

Le Spider-Man classique du Chapitre 3 - Saison 1 sera bientôt rejoint dans la boutique d'objets par sa version de No Way Home, accompagné pour l'occasion par MJ. Juste à temps pour la sortie du film ! Les tenues Spider-Man (No Way Home) et MJ (No Way Home) seront ajoutées dans la boutique d'objets le 17 décembre à 1h00 (CET). Grâce à l'emote intégrée de Spider-Man, vous pouvez enlever ou remettre son masque !







D'autres nouvelles tenues arriveront dans la boutique d'objets durant la Fête hivernale, à l'image des concepts imaginés par @lbdart_ et @AltaCalls. Comme nous l'avons annoncé précédemment, ces deux membres de la communauté ont gagné le concours Concept royal de juin dernier, au cours nous vous avions invités à imaginer des tenues hivernales à ajouter dans le jeu ! Enfin, des tenues de saison plus anciennes reviendront aussi dans la boutique pendant la Fête hivernale.

Blizzabelle est à la fête ! Une autre tenue en cadeau

Isanoëlle n'est pas la seule à se mettre en habits de fête pour aller à son école, l'Académie du Chênemage. Élue Reine de la Fête hivernale par un jury de camarades sorcières (un honneur équivalent au titre de « Sorcière la plus festive trois années d'affilée »), Blizzabelle est une autre tenue offerte que les joueurs peuvent obtenir pendant l'évènement !



Grâce à une offre Epic de l'Epic Games Store, tous les joueurs qui se connectent à Fortnite depuis le lanceur Epic Games entre le 16 décembre à 17h00 (CET) et le 6 janvier à 17h00 (CET) peuvent obtenir la tenue Blizzabelle en la retirant dans la boutique d'objets.





Pendant que vous profitez des décorations de l'île, vous remarquerez peut-être le Sergent Frimas en train de patrouiller dans son véhicule de fonction conduit par deux chasseurs nez rouge. Il lancera des cadeaux des fêtes, mais si jamais vous vous attirez ses foudres, il vous ajoutera directement dans sa liste des enfants méchants et n'hésitera pas à passer à l'offensive, de même que ses chasseurs...



Alors, ne fâchez pas le Sergent et passez une excellente Fête hivernale !