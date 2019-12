Fortnite : 14 cadeaux à récupérer et des modes temporaires de retour pour la Fête Hivernale

Les joueurs de Fortnite sont déjà gâtés en ce moment, entre l'arrivée du mode Écran Partagé sur PS4 et Xbox One ou l'arrivée du Labo de Combat en Battle Royale. Les vrais cadeaux des fêtes de fin d'année viennent cependant d'être officialisés, et ils seront livrés dans le cadre de la Fête Hivernale, qui remplace les 14 Jours de Fortnite qui avaient marqué la communauté l'année passée.

Du 18 décembre au 2 janvier, chaque jour, vous pourrez vous connecter pour déballer un présent dans le chalet virtuel de Fortnite. Au programme, quatorze cadeaux donc, dont deux tenues, deux planeurs, deux pioches et plus encore. Et il ne sera même pas la peine de se connecter tous les jours pour être sûr de ne rien manquer : toute connexion avant le 7 janvier vous permettra d'ouvrir instantanément les présents déjà disponibles. Epic Games en profite pour lancer une nouvelle série de défis avec d'autres récompenses à la clé, et même faire revenir certains modes temporaires et armes limitées, histoire de fêter Noël comme il se doit.

Connectez-vous au salon pour découvrir un nouvel onglet en forme de flocon de neige. En cliquant dessus, vous serez transporté dans le chalet de la Fête hivernale. Tous les jours pendant 14 jours, vous pouvez déballer de nouveaux cadeaux dans ce chalet. Dedans, vous trouverez deux tenues, deux planeurs, deux pioches, une emote et bien plus. Le tout, exclusif à la Fête hivernale de cette année ! Vous vous demandez sans doute comment obtenir toutes ces choses ? Rien de plus simple ! Alors, vous avez deviné ? Voilà : les cadeaux sont gratuits pour tout le monde. Le chalet est littéralement rempli de cadeaux, et vous pouvez revenir chaque jour pour en déballer un nouveau. Si vous avez manqué un jour, il vous suffit de revenir avant le 7 janvier pour déballer tous vos cadeaux. RECEVEZ VOS DÉFIS DE LA FÊTE HIVERNALE

N'oubliez pas la chaussette accrochée au-dessus de la cheminée du chalet ! Elle contient elle aussi des récompenses à déverrouiller. Regardez dedans chaque jour pour recevoir de nouveaux défis à accomplir, avec à la clé de l'EXP et des récompenses. Et, comme pour les cadeaux, ne vous inquiétez pas si vous avez raté un jour : connectez-vous avant le 7 janvier et récupérez toutes les récompenses qui vous attendent. ARMES RÉINTRODUITES ET RETOUR DES MODES TEMPORAIRES

Si la saison des fêtes vous rend nostalgique, pas besoin de vous asseoir et de vous morfondre. Nous réintroduisons plein d'armes durant la Fête hivernale ! De plus, chaque jour à partir du 18 décembre et jusqu'au 2er janvier, vos modes temporaires préférés seront de retour, comme Le Pactole de Wick, Arsenal et d'autres encore. Enfin, la Guerre de zones sera disponible pendant toutes les vacances !