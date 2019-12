Fortnite : un Labo de Combat pour le Battle Royale et un Arbre de Lumière avec la mise à jour 11.31

Les joueurs de Fortnite se remettent tout juste de l'évènement Star Wars : L'Ascension de Skywalker qu'ils accueillent déjà d'autres nouveautés. La mise à jour 11.31 vient d'être déployée, et elle apporte notamment un défi et l'arme Arbre de Lumière pour Sauver le Monde, d'ailleurs vendu à -50 % pour les adeptes de la partie free-to-play.



C'est cependant encore une fois le mode Battle Royale qui est le plus gâté, avec l'ajout de la fonctionnalité Labo de Combat. Il s'agit tout simplement d'un outil pour personnaliser notre île de Battle Royale, ses coffres, ses règles et ses évènements, pour y jouer dans des parties avec jusqu'à 15 personnes. Les joueurs qui ont déjà usé le Mode Créatif vont s'en donner à cœur joie ! À noter que, sur PC, Epic Games a mis fin à l'essai visant à tester l'utilisation de DirectX12, qui reviendra dans une version plus complète en 2020.



Nerf Fortnite SP-L et fléchettes Nerf Elite officielles 16,8 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 16,8€. SAUVER LE MONDE EN PROMOTION À -50 % ! Les Packs de fondateur sont en promotion à -50 % jusqu'au 17 janvier. Les mises à niveau du Pack de fondateur sont aussi de retour ! Changez votre pack actuel en Pack super spécial ou en édition limitée dans la boutique du jeu. DÉFI DE NUIT DE GLACE - GAZON GLACIAL Les relevés de la sonde météorologique annoncent un grand froid pendant la Nuit de glace cette semaine. Évitez la neige, car elle vous infligera des blocs de glace aux pieds, en plus de ralentir le délai de rechargement des pièges ! Bravez le défi Gazon glacial et déverrouillez l'Arbre de lumière ! Disponible le 19 décembre à 7h (heure centrale européenne) ARBRE DE LUMIÈRE Festif... et mortel ! Une arme tranchante lente, qui inflige de forts dégâts. Tous les huit coups, elle déclenche un éclat de lumière étourdissante. Activez la compétence Taillade double pour infliger des dégâts aux ennemis dans un large cône et les repousser. KUROHOMURA DE BATTLE BREAKERS REJOINT LE COMBAT ! Aucune Carcasse n'échappera à son Fracas sismique ! Déverrouillez Kurohomura gratuitement en atteignant le niveau 50 dans Battle Breakers. Avantage standard : Étourdissement sismique

Fracas sismique applique un étourdissement durant 3,3 secondes et inflige un impact de 1500.

Avantage de Commandant : Étourdissement sismique +

Fracas sismique applique un étourdissement durant 3,3 secondes et inflige un impact de 1 500. De plus, Fracas sismique applique 35 points de dégâts de feu de base chaque seconde pendant 3 secondes. LE FUSIL D'ASSAUT TOURMENTEUR EST DE RETOUR Lenteur et constance, la formule gagnante ! Un fusil d'assaut à la cadence de tir lente, mais chaque coup est très puissant. Disponible dans la boutique hebdomadaire du 19 décembre à 1h du matin au 26 décembre à 1h du matin (heure centrale européenne). DES LAMAS ! N'hésitez pas à visiter quotidiennement la boutique de lamas à partir du 18 décembre. Vous pourriez être surpris par ce qui s'y trouve !