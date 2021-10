Fortnite : Reine Cube en colère dans le Battle Royale, retour du mode Assaut de la Horde et plus pour la suite de Cauchemars 2021

La Reine cube prend le contrôle

L'apparition de la Reine Cube change l'île.



Depuis le début de Fortnite : Cauchemars (et même avant); les cubes se sont mobilisés. Leur migration vers le centre de l'île n'avait pas pour seul objectif d'étendre la corruption. Ils forment désormais la Convergence au centre. Quel est le but de cette mystérieuse structure ?







Vous avez rencontré les cubes et vous avez combattu les monstres du cube mais de nouveaux adversaires arrivent : les gardiens. Ce sont les meilleurs guerriers de la Reine Cube. Ils sont grands, ils sont éthérés, ils font peur et leurs tentacules spectraux vous tirent immédiatement dans les Détours pour vous coincer dans un duel sur leur territoire. Survivez à l'assaut d'un gardien et vous n'en ressortirez que plus riche.







Mais ce n'est pas tout. La colère de la Reine Cube a donné naissance à une nouvelle arme des Détours : la sinistre Faux des Détours. D'anciennes armes font également leur retour; comme le Balai de sorcière ou le Lance-citrouilles. Utilisez la faux et ces provisions pour vous en sortir en combat.





Réserve de sucre fait son retour avec l'ajout du Bretzel du point zéro.



L'assaut de la horde revient

L'Assaut de la horde est de retour ! Les cubes essayent de s'extraire des Détours pour venir dans notre monde. Combattez des monstres avec vos amis et gagnez des points en trouvant des multiplicateurs de score, en réussissant des combos et en éliminant autant de monstres que vous le pouvez. Survivez à plusieurs endroits de la carte avant d'affronter le boss de fin pour obtenir la victoire !







Le mode Assaut de la horde sera disponible pour le reste de Fortnite Cauchemars (du 19 octobre à 16h00 CEST au 2er novembre à 15h00 CET). Le retour de l'Assaut de la horde se fait avec l'arrivée des quêtes de l'Assaut de la horde. En terminant ces quêtes, vous pourrez obtenir ces récompenses spéciales : l'accessoire de dos Jus de cerveau, la bannière de la Reine Cube, et l'aérosol Mélimélorrible.







Préparez-vous également pour le tournoi Assaut de la horde qui aura lieu cette semaine avec des objets du Casier à obtenir ! Entraînez-vous avec votre section à l'avance pour vous préparer. Plus de renseignements seront disponibles bientôt dans un nouvel article et dans l'onglet Compétition, en jeu.



Comme il était prévu, le chaos cubique s'est déchaîné lors de Fortnite : Cauchemars. Il est temps de s'amuser au milieu de la foli.

Aidez un Oracle, Ariana Grande et un membre de S.O.S. Fantômes pour obtenir des récompenses spéciales.

Les quêtes de l'Assaut de la horde ne sont que quelques-unes des quêtes de la colère de la Reine Cube, et pareil pour les récompenses ! Du 19 octobre à 16h00 (CEST) au 2 novembre à 15h00 (CET), Follet vous présentera des cartes à remplir Fortnite : Cauchemars. Voici les objectifs et les récompenses associées !



1. Terminez les quêtes principales de Fortnite Cauchemars pour déverrouiller l'aérosol Malédiction de Corbeau, L'écran de chargement Bataille sous la lune et latraînée Chaînes spectrales.







2. Ariana Grande est de retour sur l'île, mais elle est désormais équipée pour vaincre les monstres. La plus grande chasseuse de monstre de la galaxie, « Ariana Grande spatiale » vous invite à participer à sa chasse. Terminez ses quêtes de Chasse au monstre pour déverrouiller la pioche Extractrice tout temps (sombre) !







Il y a également un bonus spécial pour les membres du Club de Fortnite. En terminant les quêtes de la Chasse au monstre, ils obtiendront également le style arc-en-ciel pour la pioche Extractrice tout temps en plus de sa version sombre.







3. Les parchemins parlent du réceptacle spirituel, une puissante relique qui pourrait rendre la vue à Jonesy obscur. Aidez Jonesy obscur lors de la quête L'Oracle parle. En terminant cette série de quêtes, vous pourrez déverrouiller le planeur Modèle de cube, un cube déplié avec lequel vous pouvez voler.







La carte à remplir de Follet ne sera pas la seule qui sortira à 16h CEST...



Avec la carte à remplir S.O.S. Fantômes du Pro du confinement, déployez des sismographes, exterminez des Mini-Bibendums et bien plus, afin de déverrouiller l'accessoire de dos Interdit aux fantômes inspiré du film S.O.S. Fantômes : L'Héritage.



Nouvelles Cartes à remplir et retour du gain d'EXP augmenté le week-end !

Les cartes à remplir quotidiennes et hebdomadaires ont été améliorées et révisées et pas seulement pour Fortenite :Cauchemars. Elle proposent désormais de nouveaux objectifs et plus d'EXP pour chaque objectif terminé. La quête « Dépenser des lingots » a été remplacé par « Finir dans le top 10 avec des amis » et d'autres nouvelles quêtes qui changent chaque semaine. Chaque carte remplir quotidienne propose désormais 45 000 EXP (au lieu de 30 000 précédemment) et terminer toutes les quêtes de la carte à remplir hebdomadaire vous octroie désormais 75 000 EXP (au lieu de 50 000 précédemment).



Afin de célébrer Fortnite : Cauchemars 2021, vous pourrez bientôt profiter de deux Week-end avec gain d'EXP augmenté ! Connectez-vous du 23 octobre à 1h00 (CEST) au 25 à 13h00 (CEST) et du 30 octobre à 1h00 (CEST) au 1er novembre à 12h00 (CET) pour déverrouiller le gain d'EXP bonus et gagner des niveau plus rapidement en jouant. Vous pouvez utiliser cette réserve d'EXP superchargée à votre convenance, mais vous ne pouvez l'obtenir que pendant les week-ends avec gain d'EXP augmenté.







Rassemblez-vous, remplissez vos cartes et superchargez la progression de votre Passe de combat !



Les cosplay et les figurines en papier de Fortnite : Cauchemars sont de retour !

Donnez vie à Fortnite :Cauchemars grâce aux figurines et aux cosplays en papier, avec une toute nouvelle collection cauchemardesque ! Jusqu'au 1er novembre, rendez-vous sur fn.gg/cosplay pour télécharger et imprimer votre matériel papier. Après cela, construisez des masques de Banane, Miaousclé et Poiscaille sur le modèle d'Épouvanteur, ainsi que des petites figurines de Midas de l'ombre, du Sanctum écarlate et de Kévin (Oui, le cube).







Construisez et partagez ! Diffusez la peur d'Halloween en postant votre cosplay et vos constructions sur les réseaux sociaux avec #MyFortnitemares





L'événement de la colère de la Reine Cube se termine le 2 novembre à 14h00, mais sa colère en elle-même ne s'arrête pas. La Faux des Détours (et les Gardiens) resteront, et la convergence va évoluer...



La colère de la Reine Cube n'est pas la dernière étape de Fortnite : Cauchemars 2021. restez connectés pour de renseignements concernant les Courts du Cauchemar, qui mettront en scène des courts métrages effrayants dans une salle de cinéma en jeu créée spécialement pour l'occasion.







Corrections de bugs majeures dans Battle Royale

Un problème qui faisait que les fusils à pompe étaient désactivés dans Foire d'empoigne a été corrigé. Les fusils à pompe ont été réactivés.



Notes sur la compétition :