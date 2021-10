Fortnite : armes et donjon inédits, créateur de PNJ, nouveautés en Imposteurs et plus avec la mise à jour 18.20

Deux semaines après la mise à jour 18.10, il est déjà temps pour Fortnite d'accueillir un patch 18.20 avec des nouveautés et modifications à bien des niveaux. En Sauver le Monde, le donjon Le Labo a été ajouté et l'expérience sera bientôt reléguée du menu principal à l'onglet Découvrir. En Mode Créatif, Epic Games a intégré un appareil de personnages pour créer des PNJ, un gestionnaire de télécommande à signal et un interrupteur pour activer des choses à distance.

Et en Battle Royale, le fusil d'assaut de combat ou le pistolet-mitrailleur de combat sera bientôt ajouté à l'arsenal, l'attribution de l'XP de quêtes partagées a été revue et la préférence de rôle et la discussion vocale ont été apportées au mode Imposteurs. D'ailleurs, pour la première fois, les développeurs reconnaissent s'être inspirés d'Among Us pour cette expérience, une réaction un peu tardive.

Le changelog est lisible en pages suivantes, tandis que vous pouvez retrouver ci-dessous un point sur un changement effectué aux demandes de remboursement, désormais utilisables à raison de 3 fois par an.

Bonjour à toutes et à tous !



À partir d'aujourd'hui, date de lancement de la mise à jour 18.20, les « demandes de remboursement de tout temps » changent de nom pour devenir simplement les « demandes de remboursement ». Qu'est-ce qui a changé ?



Si vous voulez vous faire rembourser un objet acheté avec des V-Bucks, vous disposez de trois demandes de remboursement. Si vous en consommez une, elle sera actualisée 365 jours après la date d'actualisation la plus récente de vos demandes de remboursement (jusqu'à un maximum de 3 demandes). Seuls les objets achetés avec des V-Bucks au cours des 30 derniers jours peuvent faire l'objet d'un remboursement. Les objets à usage unique (tels que le Passe de combat, les niveaux de Passe de combat ou les lamas) ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement.







Les demandes de remboursement sont disponibles dans le menu Compte et confidentialité. Si vous avez effectué une demande de remboursement avant le lancement de la mise à jour 18.20, vous avez reçu une demande supplémentaire à cette occasion.



Merci de votre fidélité à Fortnite !

