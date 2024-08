Fortnite : une chute épique avec l'évènement Fall Guys On trébuche où cette fois ? et de nouvelles possibilités de création

En attendant la fin de semaine prochaine et le début de la Saison 4 du Chapitre 5 de Fortnite, qui sera précédée par un mini évènement en jeu ce samedi à 20h00 (un compte à rebours est visible à Brutal Beachhead), la mise à jour 30.40 de ce mardi a apporté son lot de nouveautés. Notez d'ailleurs que les quêtes du récit saisonnier se terminent vendredi à 15h00. Avec un peu de retard par rapport à ce qui était indiqué sur la roadmap ayant fuité, la collaboration avec Fall Guys fait enfin ses débuts ! Sur l'île du Battle Royale, une course d'obstacles est ainsi accessible dans les cieux surplombants Classy Courts grâce à l'évènement On trébuche où cette fois ?, en interagissant au préalable avec une statue représentant un personnage du jeu de Mediatonic. Le studio est pour rappel détenu par Epic Games et avait été victime de lourds licenciements l'an dernier... Il s'agit là d'un moment récréatif avant de retourner au combat pour tenter de décrocher une Victoire Royale, nous transformant alors en haricot le temps du parcours. Quelques quêtes sont proposées, mais rien de bien élaboré, il suffit d'effectuer l'activité pour les compléter rapidement. En récompense, nous pouvons obtenir une icône de bannière, la musique de salon Everybody Falls (Chill Mix) et l'accessoire de dos Rose en peluche. En fonction du temps mis pour franchir la ligne d'arrivée, nous recevons plus ou moins de butins, de quoi bien nous aider en début de partie par exemple. Mais attention, car les alentours de la zone peuvent être un vrai traquenard.

L'objectif derrière cet évènement est clairement de mettre en avant la possibilité de créer des îles via l'UEFN et le mode Créatif ! Il ne manquerait plus que le jeu de base soit accessible pour que cela soit parfait, bien que ça ne plairait sans doute pas forcément à l'ensemble de la communauté de Fall Guys. Mediatonic en a conçu six pour montrer les possibilités et les joueurs ont d'ores et déjà commencé à créer les leurs, il y a donc de quoi faire.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails de ces nouveautés ajoutées avec la mise à jour 30.40, qui pèse tout de même 7,986 Go sur PS5.

Tout le monde en ligne ! De grands changements arrivent dans Fortnite. Des changements impliquant une foule de haricots frénétiques, une course d'obstacles aérienne et toujours plus de moyens de se faire balancer dans tous les sens. Eh oui : Fall Guys vient de tomber en plein dans Fortnite ! L'évènement On trébuche où cette fois ? commence dès maintenant dans Battle Royale. Trouvez une idole de haricot en or, arrivez à bout de la course d'obstacles céleste et revenez avec du butin qui vous aidera à décrocher la Victoire royale. Mais l'actualité de Fall Guys ne se limite pas à cela... En effet, si vous êtes un créateur, vous pouvez dès à présent publier l'île Fall Guys de vos rêves grâce aux ressources Fall Guys qui sont disponibles dans l'UEFN et le mode Créatif. Que vous soyez un créateur en recherche d'inspiration ou un joueur porté sur les haricots, retrouvez six îles Fall Guys conçues par Mediatonic dans le menu Découvrir ! Elles sont présentes dans la rangée Fall Guys. Ça fait beaucoup de choses à découvrir, alors regardons tout cela de plus près ! ON TRÉBUCHE OÙ ? SUR UNE COURSE D'OBSTACLES GÉANTE ! Une course d'obstacles absolument massive dessine son ombre sur l'île de Fortnite Battle Royale. L'évènement On trébuche où cette fois ? est disponible jusqu'au lancement de la mise à jour 31.00, le 16 août ! Comment atteindre la course d'obstacles Fall Guys Pour atteindre la course d'obstacles, vous devez localiser l'une des idoles de haricot cachées dans la zone de Classy Courts. Enfin, quand on dit « cachées », c'est une façon de parler. En réalité, elles sont immenses, brillantes et très... haricotesques ? Des bonds pour un accessoire de dos En faisant l'éloge de l'idole de haricot dans toute sa splendeur, vous vous faites transformer en haricot de Fall Guys et transporter jusqu'à la course d'obstacles céleste afin de participer à un contre-la-montre ! Esquivez les poutres tournantes, surveillez vos pas sur les dalles hexagonales et propulsez-vous jusqu'à la ligne d'arrivée grâce aux tremplins. Évitez juste de vous faire renverser par les éléments mouvants ! Effectuez diverses actions (courir, escalader, plonger, rebondir, etc.) sur le parcours pour accomplir les quêtes On trébuche où cette fois ?, qui vous rapportent plusieurs objets pour votre casier, dont l'accessoire de dos Rose en peluche. Ne vous inquiétez pas si vous perdez l'équilibre et si vous tombez du parcours ! Cela vous téléporte jusqu'au dernier point de passage ou au début du parcours, vous permettant de reprendre votre épreuve. Des légumes et du butin Vous disposez de trois essais par partie de Battle Royale pour réaliser un temps, mais vous ne pouvez accomplir le parcours qu'une seule fois par partie. Si vous accomplissez le parcours dans la limite des 120 secondes accordées, vous recevez du butin qui vous aide pour terminer la partie : Accomplissez le parcours en moins de 50 secondes pour recevoir le butin du palier d'or ;

Accomplissez le parcours en 50 à 80 secondes pour recevoir le butin du palier d'argent ;

Accomplissez le parcours en 80 à 120 secondes pour recevoir le butin du palier de bronze. Pour assurer la sécurité de votre haricot, veuillez noter que le parcours devient inaccessible dès lors qu'il a été absorbé par la tempête. Un corps en forme de haricot Quand vous êtes dans la course d'obstacles, vous remarquez que votre tenue de Fortnite se transforme pour adopter la forme d'un haricot de Fall Guys ! L'apparence du haricot dépend de la tenue que vous portez. Certains des personnages les plus emblématiques de Fortnite ont même un look de haricot sur mesure, comme Terreur fluo, Poiscaille ou Jonesy numéro deux. Votre haricot Fall Guys reprend sa forme de Fortnite dès que vous revenez sur l'île. Un petit avertissement : si la tenue que vous portez n'est pas un personnage spécifique à Fortnite, votre haricot prend la forme d'un haricot par défaut. Autre remarque : les costumes de Fall Guys ne sont pas transférés dans Fortnite. L'apparence de haricot s'applique uniquement aux tenues de Fortnite en votre possession ! PUBLIEZ VOS ÎLES FALL GUYS DANS FORTNITE

Appel à tous les créateurs ! Les ressources Fall Guys ajoutées à l'UEFN et au mode Créatif vous permettent de créer un tout nouveau type d'île : les îles de Fall Guys. Choisissez parmi une vaste sélection d'obstacles et d'accessoires de Fall Guys pour créer votre propre parcours et ainsi laisser les joueurs se faire balancer dans tous les sens à volonté. Vous pouvez publier ces îles dans Fortnite dès aujourd'hui. Les îles de Fall Guys publiées seront ajoutées dans la rangée Fall Guys du menu Découvrir. Quand une île Fall Guys est sélectionnée, la tenue de Fortnite du joueur apparaît sous sa forme de haricot dans le casier et le salon, ainsi bien sûr que sur l'île elle-même. L'apparence de haricot s'adapte à celle de l'évènement On trébuche où cette fois ? de Battle Royale. Où que vous alliez, vous êtes faits comme des haricots ! N'attendez plus : consultez notre article sur la création d'îles Fall Guys pour en savoir plus sur l'ajout des ressources Fall Guys dans l'UEFN et le mode Créatif. JOUEZ AUX ÎLES FALL GUYS C'est bientôt la fin des haricots (enfin, de cet article), alors voici une dernière suggestion : visiter les îles Fall Guys conçues par Mediatonic Labs, disponibles dès maintenant dans la rangée Fall Guys : Chute inversée (code d'île : 4185-8103-4745) - Atteignez le sommet d'une course verticale spectaculaire pleine d'obstacles issus de Fall Guys et de Fortnite, le tout sans tomber ! Jusqu'où monterez-vous ? Culbu'tours (code d'île : 1985-3300-5865) - Essayez d'atteindre le sommet le plus vite possible dans cet intense défi de plateformes chronométré. Chaque étage propose ses propres défis et ses propres angles de caméra. Visez un temps or ou essayez d'arriver au sommet sans tomber (vous pouvez même accomplir ces deux exploits à la fois) ; Bombardement du Blunderdome (code d'île : 7671-9041-8194) - Participez à une compétition par équipes dans laquelle vous utilisez des canons pour propulser votre haricot dans les airs et détruire des structures. Récupérez des bonus et obtenez le meilleur score ! Place au Fun-derdome dans le Blunderdome. Celles-ci ont été conçues par Mediatonic Labs en collaboration avec Studio 568 et Spiral House : Hexagone illimité (code d'île : 2214-7960-2047) - Survivez le plus longtemps possible dans cette évolution illimitée d'Hexagone infernal, le mode de survie classique de Fall Guys, réinventé avec des bonus palpitants ; Circuit haricot (code d'île : 0057-3389-4313) - Courez, sautez, plongez et escaladez sur le Circuit haricot pour obtenir le meilleur temps possible et vous hisser au sommet du classement. Ce mode comprend de nombreux obstacles différents, des bonus de vitesse et une option de redémarrage rapide ; Prise de pingouins (code d'île : 7485-7322-4774) - Trouverez-vous les pingouins dans les trois arènes de cette île ? Mesurez-vous à d'autres joueurs pour les trouver le plus rapidement possible et figurer en haut du podium. Il fallait bien une collaboration ultime pour Fortnite et Fall Guys ! L'évènement n'attend plus que vous.

Si besoin, des V-Bucks sont en vente sur Amazon et à la Fnac.