Destiny 2 de sortie sur l'Epic Games Store avec le pack 30e anniversaire offert, une collaboration avec Fortnite et Fall Guys dévoilée

Destiny 2 est plus populaire que jamais et nous avons appris hier lors du showcase dévoilant l'extension Éclipse que plus de 5 millions de nouveaux joueurs ont rejoint l'aventure l'an dernier. Jouable sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia et PC via Steam, l'étape suivante était évident et a été révélée à la fin de la présentation. Ainsi, Destiny 2 s'invite sur l'Epic Games Store et peut d'ores et déjà y être téléchargé gratuitement. Mieux encore, si vous l'ajoutez à votre bibliothèque avant le 30 août à 19h00, le Pack 30e anniversaire d'une valeur de 24,99 € vous est offert. Mais ce n'est là que le sommet de l'iceberg, car une collaboration a aussi été annoncée avec les free-to-play de la firme : Fortnite et Fall Guys.

Donald Mustard étant un grand fan du jeu de Bungie, la collision de ces différents univers était inévitable, mais il faut tout de même noter l'ampleur de la chose, car c'est la première fois que des personnages de Fornite s'inviteront dans une autre licence, et ce par l'intermédiaire de skins. Pour commencer, dès maintenant, les joueurs de Destiny 2 peuvent donc avoir accès à trois ensembles d'Ornements, du moins s'ils sont prêts à payer puisqu'il faut dépenser pas moins de 1 500 Argentum chez Everversum pour les obtenir (2 000 lorsque la réduction sera terminée) :

Ornement de Titan noir chevaleresque sur le thème du chevalier noir ;

Ornement d'Arcaniste Kitsune coloré sur le thème du Drift ;

Ornement de Chasseur Vengeance éternelle sur le thème de l'Oubli.

Deux Emblèmes pourront aussi être récupérés via les Récompenses Bungie en ayant au préalable lié nos comptes Bungie et EGS, après le 1er septembre.

Du côté de Fortnite, ce sont des skins de Zavala, Ikora Rey et l'Exo inconnue (il fallait bien trouver un Chasseur à introduire dans la Boucle en lieu et place de Cayde...) qui peuvent être achetées dans la boutique contre des V-Bucks (disponibles sur Amazon si besoin), chacun ayant sa pioche, son planeur et accessoire de dos. Une emote Examiner est aussi disponible, faisant apparaître un Spectre. Tous les joueurs peuvent également accéder à la map Javelot-4 recréée pour l'occasion. Des visuels sont à retrouver en page suivante.

« Voici... ce pour quoi je nous ai réunis ici. » Tout droit arrivées du monde des Gardiens, les Légendes de Lumière et de Ténèbres que sont le Commandant Zavala, Ikora Rey et l'Exo inconnue débarquent dans Fortnite à partir du 24 août 2022 à 2h00 (CEST). De plus, découvrez une version réimaginée par PWR de la carte Javelot-4, disponible dès maintenant ! DÉCOUVREZ LA NOUVELLE JAVELOT-4 Menez le Commandant Zavala, Ikora Rey et l'Exo inconnue sur Javelot-4... dans Fortnite. Conçue par l'équipe de créateurs PWR, l'île Contrôle de zone de Gardien : Javelot-4 est désormais disponible dans Fortnite ! Cette fidèle réinterprétation de la carte Javelot-4 se trouve sur l'écran Découvrir (salon > bouton « Changer »), ou vous pouvez directement saisir le code de l'île 0642-9767-7225 (salon > bouton « Changer » > onglet « Code de l'île »). Incarnez-y les Légendes de Lumière et de Ténèbres ou jouez avec la tenue de votre choix. L'île Contrôle de zone de Gardien : Javelot-4 n'est pas une simple refonte ! Cette île propose un style de jeu semblable au « Contrôle de zone » que connaissent bien les Gardiens. Coordonnez-vous avec votre équipe pour prendre le contrôle des zones à points ! Plus vous en contrôlez, plus le multiplicateur de score de votre équipe augmente lorsqu'un membre de votre équipe élimine un joueur adverse. Capturer un point de contrôle augmente également le score de votre équipe. La première équipe qui atteint 200 points remporte la partie ! De plus, cette île vous permet de choisir entre trois super arsenaux représentant des légendes bien connues des Gardiens. Chaque arsenal propose des armes et des compétences ultimes uniques.

COMMANDANT ZAVALA Avant-garde des Titans et commandant de l'Avant-garde de la dernière Cité, ce Gardien éveillé sera disponible dans la boutique d'objets de Fortnite avec les objets suivants : Accessoire de dos Targe : le Spectre du commandant Zavala (inclut avec la tenue Commandant Zavala) ;

: le Spectre du commandant Zavala (inclut avec la tenue Commandant Zavala) ; Planeur Passereau de Titan : un véhicule de transport rapide pour se déplacer dans les cieux de Fortnite. Comprend le style Revêtement de Zavala pour le Commandant Zavala ;

: un véhicule de transport rapide pour se déplacer dans les cieux de Fortnite. Comprend le style Revêtement de Zavala pour le Commandant Zavala ; Pioche Fendeur de couronnes : « Nos ennemis se prennent pour des dieux et des rois. Montrez-leur à quel point ils ont tort. » IKORA REY Avant-garde des Arcanistes et plus grande championne de l'Épreuve jamais vue dans la Cité, cette descendante d'Osiris sera disponible dans la boutique d'objets de Fortnite avec les objets suivants : Accessoire de dos Ophiuchus : le Spectre d'Ikora Rey (inclut avec la tenue Ikora Rey) ;

: le Spectre d'Ikora Rey (inclut avec la tenue Ikora Rey) ; Planeur Passereau d'Arcaniste : un véhicule de transport rapide pour se déplacer dans les cieux de Fortnite. Comprend le style Revêtement d'Ikora pour Ikora Rey ;

: un véhicule de transport rapide pour se déplacer dans les cieux de Fortnite. Comprend le style Revêtement d'Ikora pour Ikora Rey ; Pioche Griffe noire : « Sa vie a apporté la paix au Récif. Sa mort a apporté une épée. » EXO INCONNUE Elisabeth Bray de son vrai nom. Piégée dans une boucle temporelle, elle est déterminée à sauver sa sœur des Ténèbres. L'Exo inconnue sera disponible dans la boutique d'objets de Fornite avec les objets suivants : Accessoire de dos Pouka : le compagnon de l'Exo inconnue (inclut avec la tenue Exo inconnue) ;

: le compagnon de l'Exo inconnue (inclut avec la tenue Exo inconnue) ; Planeur Passereau de Chasseur : un véhicule de transport pour se déplacer dans les cieux de Fortnite. Comprend le style Revêtement de l'Exo inconnue pour l'Exo inconnue ;

: un véhicule de transport pour se déplacer dans les cieux de Fortnite. Comprend le style Revêtement de l'Exo inconnue pour l'Exo inconnue ; Pioche Lamentation : « La dernière chose que les Vex ont entendue ? Les hululements grinçants d'une banshee cruelle. »

EMOTE EXAMINER Les Gardiens font souvent appel à leur Spectre pour examiner certains éléments. Ils peuvent désormais continuer à le faire dans Fortnite ! Grâce à l'emote Examiner disponible dans la boutique d'objets de Fortnite, un Spectre apparaît pour scanner des informations cruciales. Il y aura toujours une nouvelle menace. Mais lorsqu'elle arrivera, vous serez prêt à y faire face avec votre nouvel équipement dans Fortnite.

Enfin, les joueurs de Fall Guys pourront obtenir des éléments cosmétiques pour les faire ressembler à un Arcaniste, un Chasseur ou un Titan à compter du 17 septembre, en plus d'autres accessoires et de la célébration Ramen épicé.

Et pour terminer ce programme de réjouissances, les extensions Bastion des Ombres, Au-delà de la Lumière et La Reine Sorcière sont jouables gratuitement sur toutes les plateformes pendant une semaine, jusqu'au 30 août. Vous avez donc amplement le temps de compléter l'ensemble des scénarios et quêtes leur étant associé sans débourser un centime si vous êtes un nouveau joueur, les vétérans ayant sans doute déjà tous craqué depuis bien longtemps. En revanche, la Clé de donjon de La Reine Sorcière, le Pack de contenu Renégats et le Pack 30e anniversaire restent payants. Il n'est en revanche pas nécessaire de posséder un abonnement PS+ pour jouer lors de cette semaine.

Avec toutes ces initiatives, les curieux ont toutes les raisons d'essayer Destiny 2 et pourquoi pas poursuivre ensuite l'aventure l'année prochaine sur Neptune dans Éclipse.