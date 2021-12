Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, le Pack 30e anniversaire Bungie, les Défis d'Éternité et les Moments de Triomphe 2021 disponibles, faisons le point !

Page 1 : Bande-annonce et détails du Pack 30e anniversaire Bungie et des Défis d'Éternité

Après un bon mois sans nouveauté à la suite de la Fête des âmes perdues 2021, qui a permis à certains de faire une pause bien méritée, Destiny 2 revient enfin en force ce mardi 7 décembre avec le lancement du Pack 30e anniversaire Bungie payant et de l'évènement gratuit l'accompagnant, qui avaient été présentés en août dernier lors de la révélation de l'extension La Reine Sorcière. Avant de faire le point sur toutes ces nouveautés, place à une bande-annonce :

Pour commencer, la récente TWAB de Thanksgiving a précisé un détail qui a toute son importance, à savoir qu'il s'agit d'un DLC et non d'un contenu saisonnier, il faudra donc repasser à la caisse si vous jouez sur plusieurs plateformes...

Le Pack 30e anniversaire, qui sort le 7 décembre 2021, fonctionnera comme un DLC (tel qu'Au-delà de la Lumière ou Bastion des Ombres) et non comme du contenu saisonnier. Les licences de DLC ne sont pas transférables entre plateformes par le biais de la Sauvegarde multiplateforme, comme c'est le cas pour les saisons. Cela signifie que le Pack 30e anniversaire sera exclusivement accessible sur la plateforme sur laquelle il sera acheté, peu importe la configuration de Sauvegarde multiplateforme. Les joueurs devront acheter le Pack 30e anniversaire sur chaque plateforme avec lesquelles ils ont l'intention de jouer.

Ce détail pouvant faire grincer des dents mis de côté, il faut bien avouer que Bungie sait faire plaisir à ses fans de longue date avec le contenu de ce pack, déjà avec le retour du fameux Gjallarhorn qu'il n'est plus nécessaire de présenter (en guise de récompense de la quête exotique liée au nouveau Donjon), mais aussi d'autres armes de Destiny premier du nom ou inspirées par les anciennes productions du studio. Oui, même Halo y passe avec des épées au design évocateur ou encore le pistolet exotique Prédécesseur (Forerunner en anglais). Le Donjon Étreinte de l'avarice inspiré de la fameuse loot cave dispose lui de deux niveaux de difficulté (Légende à 1 310 et Maîtrise à 1 360), accessible directement via la carte du Cosmodrome ou via Éternité.

Pack 30e anniversaire Étreinte de l'avarice Pillez ce nouveau donjon à trois joueurs, inspiré par les fameuses caves à butin du Cosmodrome. Obtenez le nouvel ensemble d'armure, et découvrez une histoire de fortune et de regrets en suivant les traces d'un aventurier qui a troqué son humanité contre un trésor. Armes Héros des âges, Matador 64, Eyasluna, Vue d'aigle... toutes ces légendes vous attendent. Armures Accueillez la protection de lames innombrables et devenez l'épine dans le pied de vos ennemis. Le retour de Gjallarhorn Déverrouillez le célèbre lance-roquettes exotique, chargez le catalyseur et découvrez la puissance qui a permis à cette arme de passer l'épreuve du temps. Bien que fidèle à l'original, il permet à son porteur de partager les munitions Meute de loups avec leur escouade toute entière. Maniez le Gjallarhorn et inspirez chaque lance-roquettes légendaires dans votre escouade à faire un peu plus... de bruit. Le vrai trésor, c'est le trésor L'ensemble d'ornement sur le thème de Marathon, de nouvelles armes, des objets cosmétiques et plus encore. Célébrez 30 ans de jeu avec une collection de belles récompenses. Style au déverrouillage instantané Cet ensemble d'ornement inspiré de la mode urbaine poussera vos escouades à pêcher les compliments.... et les machines à voyager dans le temps. Mode des années 90, instantanée et intemporelle.

Eh oui, aussi surprenant que cela puisse paraître alors que Bungie enlève des destinations depuis Au-delà de la Lumière et va en faire de même avec La Reine Sorcière (RIP la Côte enchevêtrée et la campagne de Renégats), une nouvelle destination baptisée Éternité est accessible via la carte céleste. Depuis son menu, il est possible d'accéder au nouveau Donjon (le côté doublon avec le Cosmodrome est un peu inutile, même si compréhensible), au Magot de Xûr où ce dernier fait office de vendeur (avec un rang de Faveur étrange à monter) en compagnie du Cheval stellaire et à l'activité Défis d'Éternité à 6 joueurs.

Cette dernière propose un mode normal qui se lance lors de notre première connexion au jeu depuis la dernière mise à jour, pour nous replonger directement dans l'action, et un mode Légende sans matchmaking à 1 320. Le modèle de la Ménagerie y est repris avec une succession de confrontations variables selon une roue, le tout faisant penser à une sorte de jeu télévisé qu'aurait organisé le Cheval stellaire avec Xûr en commentateur. Oui, ce drôle de canasson n'est pas n'importe qui visiblement, nous offrant les richesses du Paravers (voilà comment nommer le multivers des jeux Bungie désormais). C'est fun et l'occasion de recroiser de vieilles connaissances à l'instar de Cropta et Valus Ta'aurc, comme le montre le trailer.

Défis d'Éternité Nouvelle activité Xûr (accompagné d'un cheval fait d'étoiles) vous invite à jouer à un jeu. Faites tourner une roue géante, impressionnez le Cheval stellaire et laissez votre empreinte dorée en ouvrant la voie dans le Magot de Xûr. Nouvelle quête exotique Soyez réuni avec le pistolet exotique que vous reconnaîtrez de vos aventures dans un lointain passé. Je vous ai mené à la gloire à l'époque et je le ferai à nouveau. Inspiré par notre passé Une cache d'armes qui représente une légende du jeu vidéo. Des armes qui alimenteront votre nostalgie et feront courir vos ennemis plus vite.

Pour vous y retrouver, voici un récapitulatif de ce à quoi vous avez accès avec ou sans le pack :

Détenteurs du Pack 30e anniversaire Gratuit pour tous Récompenses de déverrouillage instantané Oui Non Ensemble d'ornements d'armures de mode urbaine de Bungie Oui Non Étreinte de l'avarice (donjon) Oui Non Lance-roquettes exotique Gjallarhorn Oui Non Catalyseur exotique Gjallarhorn Oui Non Ornement d'arme exotique Gjallarhorn Oui Non Ensembles d'armure Chardon Oui Non Épée Héros des âges Oui Non Fusil à pompe Matador 64 Oui Non Revolver Eyasluna Oui Non Fusil de précision Vue d'aigle Oui Non Passereau exotique Gjallarapide Oui Non Défis d'Éternité (offensive à 6 joueurs en matchmaking) Oui Oui Pistolet exotique Prédécesseur Oui Oui Catalyseur de pistolet exotique de Prédécesseur Oui Oui Fusil à impulsion légendaire Battant BxR-55 Oui Oui Épée légendaire Destin des traîtres Oui Oui Fusil à rayon légendaire Chemin retracé Oui Oui Fusils à pompe légendaire Rôdeur M5 Oui Oui Lance-grenades légendaire Soyez indulgents Oui Oui Ornement d'armure de Marathon Oui Non Ornement de casque de tigre enflammé Oui Non Interactions x4 Oui Non Passereau exotique Eidolon inspiré Oui Non Vaisseau exotique Voyageur Xürniversel Oui Non

Enfin, un nouveau Sceau a été ajouté en lien avec toutes ces nouveautés pour le 30e anniversaire de Bungie, de quoi occuper la communauté.

Sceau du 30e anniversaire - Titre Vidmaster Voyons ce que vous allez rapporter à la maison - Utilisez des clés du trésor dans la salle au trésor de Xûr sur Éternité.

- Utilisez des clés du trésor dans la salle au trésor de Xûr sur Éternité. Tourbillon funeste - Relevez tous les défis de la roue de l'adversité dans les Défis d'Éternité en difficulté Légende (Mines désarmorcées / Cristaux détruits / Minotaures éliminés / Commandants éliminés / Infections détruites). Récompense : Interaction Explosion de joie.

- Relevez tous les défis de la roue de l'adversité dans les Défis d'Éternité en difficulté Légende (Mines désarmorcées / Cristaux détruits / Minotaures éliminés / Commandants éliminés / Infections détruites). Récompense : Interaction Explosion de joie. Victoire à répétition - Éliminez des boss finaux dans les Défis d'Éternité. Récompense : Interaction Pose d'anniversaire.

- Éliminez des boss finaux dans les Défis d'Éternité. Récompense : Interaction Pose d'anniversaire. Invité spécial balafré - Éliminez l'Élu de Xûr dans la manche éclair (3). Récompense : Revêtement Ultra plasmique.

- Éliminez l'Élu de Xûr dans la manche éclair (3). Récompense : Revêtement Ultra plasmique. Vieux amis, vieux canapés - Terminez Défis d'Éternité en difficulté Légende avec une escouade de 2 à 4 Gardiens. Récompense : Interaction Le siège du pouvoir.

- Terminez Défis d'Éternité en difficulté Légende avec une escouade de 2 à 4 Gardiens. Récompense : Interaction Le siège du pouvoir. Démonstrations audacieuses - Terminez des contrats du Cheval Stellaire. Les contrats hebdomadaires et en difficulté Légende du Cheval Stellaire font progresser plus vite.

- Terminez des contrats du Cheval Stellaire. Les contrats hebdomadaires et en difficulté Légende du Cheval Stellaire font progresser plus vite. Prix du paravers - Obtenez le pistolet exotique Prédécesseur.

- Obtenez le pistolet exotique Prédécesseur. Étreinte de l'avarice terminée - Terminez le Donjon Étreinte de l'avarice. Récompense : Emblème Absolument maudit.

- Terminez le Donjon Étreinte de l'avarice. Récompense : Emblème Absolument maudit. Quand les loups se déchaînent - Obtenez le lance-roquettes exotique Gjallarhorn.

- Obtenez le lance-roquettes exotique Gjallarhorn. Le mort-vivant le plus riche - Récupérez les messages de Wilhelm-7 (12). Récompense : Ornement Hræsvelgr pour Gjallarhorn.

Un point sur les Moments de Triomphe peut être lu en page 2, tandis que de nombreux visuels vous attendent en page 3. Le Pack 30e anniversaire Bungie est vendu 24,99 € seul (oui, ça reste cher pour un Donjon et pas mal d'éléments cosmétiques), mais est aussi inclus dans un bundle à 99 € avec La Reine Sorcière, voir le détail des éditions que nous avions partagé.

Pour terminer, sachez justement qu'une nouvelle bande-annonce de The Witch Queen sera diffusée lors des Game Awards 2021, de quoi relancer l'intérêt de bien des joueurs qui attendent sa venue le 22 février 2022. Vous pouvez d'ailleurs la précommander sur Gamesplanet dès 35,99 €.