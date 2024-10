Destiny 2 : Revenant, le Donjon Hôte Vesper ouvre ses portes ce vendredi avec une course au World First

Ce mardi, Bungie a lancé l'Acte I de Destiny 2 : Revenant, le deuxième Épisode de cette année de contenu faisant suite à l'extension La Forme Finale, ou Saison 25 si vous préférez puisque la différence est de toute manière peu visible. Si l'ensemble des nouveautés de l'acte ont été mises à disposition d'emblée, contrairement à la distribution au compte-gouttes habituelle, les joueurs ayant déjà tout terminé et n'ayant plus que la chasse aux god rolls pour s'occuper vont pouvoir dès ce vendredi soir découvrir un nouveau Donjon. Accessible grâce à la clé incluse dans le Pass annuel et qui devrait être vendue 2 000 Argentum (20 €) pour les joueurs souhaitant juste obtenir les deux Donjons de l'An 7 (ou An 10 comme nommé par le studio), celui qui se nomme Hôte Vesper (Vesper's Host) va forcément attirer toute l'attention de la communauté, et ce pour plusieurs raisons.

Après la diffusion d'un unique visuel fort mystérieux qui montrait un dispositif s'apparentant à un portail géant dans l'espace duquel irradie une source d'énergie orange rappelant la résonance, la bande-annonce d'Hôte Vesper a eu de quoi nous rendre fort curieux, sa description indiquant que notre Gardien et ses alliés vont devoir enquêter sur d'étranges transmissions provenant d'une station BrayTech abandonnée. Les joueurs ayant rêvé d'un Donjon sur Europe n'auront sans doute jamais rien d'aussi proche, puisque l'activité semble clairement s'inscrire dans la lignée du Raid Crypte de la pierre et de la mission exotique Bouclier de Séraphin. Avec ses corps d'Exos et Vex bien mis en évidence, il aurait d'ailleurs tout aussi bien pu sortir lors de l'Épisode Échos compte tenu des manigances de Maya. Enfin, à un détail près...

D'abord vu de dos, puis de face à la 29e seconde le temps d'une frame, c'est un ennemi familier, mais au visage bien déformé qui devrait à nouveau se mettre sur notre route : Atraks-1, le tout premier Exo éliksni, qui semble ici comme infecté par quelque chose. Il est d'ailleurs fait mention d'une infection en cours dans cette base où nous voyons également d'autres Déchus et une machine créant tout un tas de Serviteurs. Est-ce que Fikrul est à la source de tout cela, avec un possible Exo infâme à la clé ? Wait & see. La fin de la vidéo laisse également songeur quant à une possible mécanique de boucle temporelle, puisque nous voyons les évènements se rembobiner pour revenir au tout début. Il n'y a pas à dire, l'équipe chargée des trailers chez Bungie est toujours au top.

L'autre raison qui va attirer la communauté, c'est qu'à l'instar des Raids, le studio a décidé de proposer une course au World First pour les Donjons à partir de celui-ci, qui va débuter à son lancement ce vendredi 11 octobre à 19h00. Il va disposer du mode Tournoi durant 48 heures, qui sacrera non pas une, mais les trois premières équipes le terminant. Forcément, les joueurs ayant pour habitude de découvrir ce type de contenu à la sortie et ne souhaitant pas participer, notamment ceux le faisant en solo, auraient pu trouver cela frustrant. Toutefois, dès que trois équipes l'auront complété en ouvrant le coffre final, il sera possible de sélectionner le mode Normal. Dans tous les cas, il faudra avoir 1 985 de Puissance, donc aucun problème pour tous les joueurs actifs.

La quête permettant de lancer l'activité, nommée Réseau véreux, devra être récupérée auprès de l'Araignée dans le nouveau hub qu'est La Dernière Cité. Ce mode Tournoi rendra les ennemis plus agressifs et appliquera aux affrontements les mécaniques de jetons de résurrection et de fureur limitant le nombre de phases ou le temps pour en venir à bout, en plus de ne pas accorder d'avantage de Puissance. En guise de récompense pour avoir réussi le Donjon dans ces conditions, un Emblème sera offert et le nouvel exotique tombera forcément à la fin et ce n'est pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du Brise-glace, un fusil de précision de retour depuis Destiny premier du nom. Notez que certains équipements ont été désactivés dans le Donjon pour ce World First (voir la liste).

Vous pourrez suivre cette course au World First sur Twitch et remporter les Emblèmes ci-dessous :

Emblème Fluidité naturelle - Regardez au moins deux heures de n'importe quel créateur avec les drops Twitch activés ;

Emblème En direct des ténèbres - Abonnez-vous à votre streameur Destiny 2 préféré. Actifs du 11 octobre à 18h30 (Europe centrale) au 13 octobre à 19h00 (Europe centrale).

Mise à jour : c'est bien sur Europe que se trouve Hôte Vesper, se situant sur son orbite !

