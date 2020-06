Destiny 2 : Bastion des Ombres, les Ténèbres débarquent avec la Saison de l'Arrivée, le Donjon Prophétie disponible dès maintenant

Bungie a régalé les joueurs de Destiny 2 lors de son live hier soir, donnant les premiers détails de la prochaine extension à venir cet automne, Au-delà de la Lumière (Beyond Light) et partageant ses plans sur le long terme jusqu'en 2022. Il n'en a pas oublié pour autant d'évoquer le contenu sorti dans la foulée et dont nous comprenons bien à présent la raison pour laquelle il a été tenu secret jusqu'au dernier moment. Dans la Saison de l'Arrivée, les Ténèbres ne sont plus une simple menace en approche ou sommeillant dans le sous-sol de la Lune, elles ont débarqué sur Io et même le fameux armement de Raspoutine auquel nous avons pu contribuer en farmant le bunker local s'est retrouvé impuissant, un comble après le discours triomphant de Zavala de ce week-end.

Vous le comprendrez rapidement en vous connectant, le paysage sur Io a quelque peu changé et une introduction scénarisée bien sympa vous attend au passage. Les rouages de l'univers de Destiny se sont mis à tourner comme la bande-annonce ci-dessus le dévoile, faisant intervenir non seulement cette menace inconnue, mais également Savathûn, enfin remise sur le devant de la scène. Tout au long de cette Saison 11 qui s'étendra jusqu'au 22 septembre, la situation évoluera jusqu'à nous mener aux évènements sur Europe. Nous pouvons déjà constater avec cette vidéo que Mars sera atteinte au cours des prochains mois, ainsi que Titan.

Le programme de ces prochains mois a donc évidemment été diffusé sur le site officiel, reprenant la même présentation que pour la Saison des Dignes, comprenez par là que le « Et plus encore » n'indique pas forcément une foule de contenu en supplément de ce qui est déjà indiqué, à minima la quête exotique pour un Fusion à rayon exotique. Les deux principales activités qui vont nous occuper sont l'Évènement public Contact, qui se déclinera sans doute dans d'autres destinations par la suite, et la Quête hebdomadaire Interférence pour y découvrir des messages des envahisseurs, construire une arme au Berceau et découvrir la vérité. Nous notons également le retour le mois prochain des Moments de Triomphe et du Solstice des Héros, qui devraient occuper les joueurs. La progression passe cette fois par une monnaie nommée Élément altéré, servant à concentrer les Engrammes de l'Umbra et améliorer un certain distributeur prismatique.

Sinon, le troisième Donjon de l'histoire du jeu a été ouvert cette nuit à 2h00, nommé Prophétie dont la Puissance recommandée est de 1040. Accessible à tous, il fait intervenir les IX au sein d'une instance que ne renierait pas le Monde à l'envers de Stranger Things, accessible depuis la Tour. En récompense, il est possible d'y récupérer l'ensemble d'armure Fonderie Daito en plus de celui du Jugement des Neuf remis aux goûts du jour. En parvenant au bout de ce défi, vous pourrez même acheter un sweet à capuche via les Récompenses Bungie.

Pour ne pas changer, 100 rangs sont à gravir en engrangeant de l'XP avec tout un tas de récompenses à la clé, à voir en page 2, les joueurs ayant le Pass saisonnier débloquant directement l'armure de saison et le lance-grenades exotique Trésor asséché. La Graine d'ailes argentées, qui s'obtient au terme de l'introduction, sert quant à elle d'artéfact de saison avec de nouveaux mods, rien de nouveau de ce côté.

Vous pouvez apprécier la bande-annonce du Donjon Prophétie ci-dessus et découvrir tout un tas d'images en page 3. Destiny 2 est pour rappel disponible en free-to-play sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, avec pour le moment les deux extensions payantes Renégats et Bastion des Ombres.